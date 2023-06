Korespondent Polsat News w Ukrainie poinformował 14 czerwca, że był blisko rosyjskiego ostrzału gdy wraz z wolontariuszami płynął łodzią po Dnieprze. Opublikował również film, na którym wyraźnie słychać strzały.

Polski dziennikarz świadkiem rosyjskiego ostrzału. Dwie osoby zostały ranne

Dziennikarz brał udział w ewakuacji zwierząt z terenów, które zostały zalane po wysadzeniu tamy w Nowej Kochowce. Gdy korespondent Mateusz Lachowski płynął wraz z wolontariuszami łódką, nagle rozległy się strzały. "Dziś pływając z ukraińskimi wolontariuszami po Dnieprze, w trakcie ewakuacji zwierząt znaleźliśmy się bardzo blisko rosyjskiego ostrzału. Na szczęście nikomu nic się nie stało" - przekazał dziennikarz.

W wyniku ostrzału 14 czerwca dwoje innych wolontariuszy doznało obrażeń. "Niestety w tym ostrzale dwoje innych wolontariuszy zostało rannych. Są w szpitalu" - dodał dziennikarz.

Wojna w Ukrainie. Wolontariusze pomagają mieszkańcom zalanych terenów

Wolontariusze stale pomagają cywilom i zwierzętom, którzy są uwięzieni na zalanych terenach po wysadzeniu tamy. "Znajduję się teraz na łódce na Dnieprze. W tej chwili wolontariusze ukraińscy tutaj wyruszają, żeby pomagać dalej cywilom i zwierzętom na miejscu. Trzy łódki płyną, niestety czuć tutaj zapach rozkładających się ciał. Prawdopodobnie jest tu trochę ciał topielców, którzy utopili się w wyniku powodzi wywołanej przez wysadzenie tamy w Nowej Kachowce" - przekazał 15 czerwca Mateusz Lachowski.

"Minął już ponad tydzień, od momentu jak to się wydarzyło, ale dalej jest tutaj potrzebna pomoc. Ta pomoc to przede wszystkim jedzenie i woda pitna, ale określone grupy, które mają na to zezwolenie, wyruszają tutaj na rzekę, żeby pomagać, żeby jeszcze ratować ostatnie zwierzęta, albo dowozić pomoc dla cywilów, którzy są w miejscach, z których nie udało się ewakuować tych ludzi i zwierząt" - dodał Lachowski.

Korespondent dodał również, że transport łódką jest teraz wyjątkowo niebezpieczny. "Wielu cywilów woli zostać. Część z tych ludzi nie chce się w ogóle ewakuować, bo pływanie łódkami na Dnieprze jest bardzo niebezpieczne. Niestety, Rosjanie ostrzeliwują takie łódki" - przekazał dziennikarz.

"Mimo to wolontariusze każdego dnia wypływają, ryzykując życiem. Woda jest brudna, śmierdząca, jest pełna szlamu, jest niebezpieczna, bo jest skażona - albo chemikaliami, albo ciałami, które w tej wodzie pływają lub szczątkami zwierząt. Woda dość szybko opada. Dużo widać, kolejne miejsca już są odsłonięte" - dodał Lachowski.