Władimir Putin zamierza pojechać do Turcji, aby porozmawiać z Recepem Tayyipem Erdoganem. Prezydent Rosji planuje to spotkanie, nie bacząc na to, że Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Putina. Z kolei przywódcy dwóch afrykańskich krajów, którzy mieli odwiedzić Rosję, odwołali swoje wizyty.

