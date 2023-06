Ukraińcy chwalą się sukcesami kontrofensywy. "Postęp na wszystkich kierunkach"

W czwartek wiceszefowa resortu obrony Ukrainy Hanna Malar przekazała najnowsze informacje na temat kontrofensywy. "Nasze wojska mają do czynienia z potężnym oporem wroga, jego przewagą liczebną i w uzbrojeniu. Jednocześnie ofensywa toczy się w kilku kierunkach, nasi obrońcy stopniowo, ale pewnie posuwają się do przodu i zadają przeciwnikowi znaczne straty" - napisała.

"Na wschodzie nieprzyjaciel nadal koncentruje znaczną ilość sił i zasobów oraz ściąga rezerwy z innych kierunków. Z południa na wschód została przesunięta szczególnie wroga jednostka desantowych oddziałów szturmowych" - podkreśliła wiceministerka obrony.

Ukraina chwali się sukcesem kontrofensywy

Hanna Malar przekazała, że działania ofensywne prowadzone są na odcinkach bachmuckim, berdiańskim i mariupolskim. "W kierunku Bachmutu - sukces" - dodała.

Jest postęp na wszystkich kierunkach kontrofensywy. Ukraińskie siły posunęły się do przodu o około kilometr na każdym

- ogłosiła wiceszefowa MON Ukrainy.

Zachód wciąż będzie dozbrajał Ukrainę

Są kolejne deklaracje państw Zachodu, w tym sojuszników w NATO, dotyczące dozbrajania Ukrainy. W czwartek w kwaterze głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego odbyło się 13. spotkanie Grupy Kontaktowej z udziałem około 50 krajów na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Minister obrony Mariusz Błaszczak podkreślał, że wraz ze wsparciem Ukraińców sojusznicy nie chcą dopuścić do tego, by po podbiciu Ukrainy Rosja poszła dalej. - Nie ulega żadnej wątpliwości, że takie są prawdziwe intencje Rosji, prawdziwe intencje Putina - podkreślił szef MON.

Amerykański sekretarz obrony stwierdził, że to będzie ciężka wojna. - Czynnikiem przeważającym będzie to, kto wykaże się większą wytrzymałością i lepszym zaopatrzeniem. Dlatego naszym celem jest wspieranie Ukrainy i dostarczanie jej sprzętu wojskowego, którego potrzebuje, by osiągnąć sukces - powiedział Lloyd Austin.

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow zwracał przede wszystkim uwagę na plany wyszkolenia ukraińskich pilotów. - Dziś otrzymaliśmy zobowiązanie naszych partnerów, że kursy szkoleniowe się rozpoczną i że zbudujemy razem konsorcjum myśliwców - zaznaczył szef ukraińskiego MON. Wyraził też nadzieję, że wyszkolenie pilotów przyspieszy decyzje sojuszników o wysłaniu myśliwców.

