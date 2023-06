Bazy na Krymie broni dwa razy więcej delfinów bojowych. "Rosja traktuje zagrożenie poważnie"

"Wiele wskazuje na to, że Rosja podwoiła liczbę wyszkolonych delfinów broniących bazy morskiej w Sewastopolu na Krymie" - poinformował w środę (14 czerwca) portal Nawal News, związany z brytyjską Królewską Marynarką Wojenną.

Delfiny ochraniają bazę Rosjan w Sewastopolu. Jest ich więcej niż kiedyś

Jak napisał analityk H. I. Sutton, delfiny mają wykrywać pływaków bojowych ukraińskich sił specjalnych i zapobiegać ich przedostaniu się na teren bazy w Sewastopolu."Wcześniej bazy pilnowały trzy-cztery delfiny, teraz jest tam sześć, może siedem osobników" - czytamy. Z informacji wynika, że zwiększono częstotliwość delfinich patroli, obejmują one także większy obszar niż do tej pory. "Ssaki te mają naturalną przewagę nad nawet najbardziej wysportowanymi pływakami. Nikt nie jest w stanie prześcignąć delfina" - podkreślił autor artykułu.

Brytyjski analityk: Więcej delfinów - do oznacza, że Rosja poważnie traktuje zagrożenie

Zdaniem Suttona włączenie kolejnych delfinów w obronę Sewastopolu może wskazywać, że "Rosja poważnie podchodzi do zagrożenia ze strony ukraińskich sił specjalnych". Delfiny są częścią złożonej, wielowarstwowej obrony bazy, która obejmuje statki, helikoptery i łodzie. Wejście do samego portu blokowane jest przez co najmniej pięć warstw sieci i pływających barier.

Jak informowaliśmy, Instytut Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych (USNI) ustalił, że Rosja rozmieściła wyszkolone delfiny w pobliżu Krymu już lutym 2022 roku, a więc na początku pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.