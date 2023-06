"Liga Śmiechu" to telewizyjne show, w którym można obejrzeć występy rozmaitych grup kabaretowych, które rywalizują ze sobą. W popularnym programie w kwietniu brał udział zespół VIP Ternopil. Taras Stadnycki wyszedł na scenę z piosenką poświęconą polskiemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

Ukrainiec czekający na Zełenskiego: Chciałem powiedzieć, że razem z liderem naszego kraju dziękujemy polskiemu narodowi

Piosenka o Dudzie w ukraińskim show. "Duda, ty mój przyjacielu, no a Putin..."

Choć piosenka nie ma zbyt wielu słów, wywołała spory entuzjazm zebranej publiczności. Na nagraniu przez kilkadziesiąt sekund słyszymy głównie słowa "Duda, Ty mój druga" (z ukraińskiego przyjaciel - red.). Zaraz po tych słowach można też usłyszeć wulgarny fragment skierowany do rosyjskiego dyktatora Władimira Putina: "no a Putin k***a". Na koniec występu artysta dodaje jeszcze: "Andrzej, uściski dla ciebie od wszystkich Ukraińców". Za występującymi wyświetlają się też zdjęcia prezydenta Polski z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, na których serdecznie się witają. Nagranie z występu można obejrzeć niżej (16:40).

Program "Liga Śmiechu" jest realizowany przez grupę producencką "Kwartał 95", której przewodził niegdyś Wołodymyr Zełenski. Jest ona jedną z najpopularniejszych w Ukrainie ze względu na celne i prześmiewcze komentarze dotyczące otaczającej ich rzeczywistości zarówno społecznej, jak i gospodarczej.

Ukraińcy pozytywnie oceniają Andrzeja Dudę

Andrij Byczenko, dyrektor serwisu socjologicznego Centrum im. Razumkowa, poinformował w kwietniu o wynikach sondażu zaufania do zagranicznych polityków. Według danych opublikowanych przez Ukrinform do Andrzeja Dudy pozytywny stosunek ma aż 86 proc. Ukraińców. To więcej niż Joe Biden, do którego pozytywny stosunek ma 83 proc. obywateli i Ursuli von der Leyen - 61 proc.