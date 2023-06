Bela Kovacs jest węgierskim przedsiębiorcą, byłym posłem prawicowej partii Jobbik - Ruch na rzecz Lepszych Węgier, a także byłym europosłem (2009-17). W 2015 r. Parlament Europejski pozbawił go immunitetu. We wrześniu zeszłego roku węgierski Sąd Najwyższy (Kuria) zaocznie skazał Kovacsa na pięć lat pozbawienia wolności za szpiegostwo na rzecz Rosji, oszustwa budżetowe oraz fałszowanie dokumentów. We wtorek Sąd Okręgowy w Budapeszcie wydał za byłym posłem europejski i międzynarodowy nakaz aresztowania. Jest oskarżony o "tworzenie w Unii Europejskiej ugrupowań wzmacniających interesy Rosji i osłabiających politykę Unii".

REKLAMA

Zobacz wideo Sikorski: Szkoda, że Polska knuje z jakimiś marginalnymi partiami, zamiast rządzić UE

Bela Kovacs z międzynarodowym nakazem aresztowania. Tłumaczył, że latał "do przyjaciół"

Jak donosił we wrześniu węgierski tygodnik "Mandiner", "w latach 2012-2014 eurodeputowany przekazywał rosyjskim służbom wywiadowczym informacje dotyczące m.in. energetyki, wyborów do Parlamentu Europejskiego, wewnętrznej sytuacji politycznej na Węgrzech oraz rozbudowy elektrowni atomowej w Paks".

Portal Euractiv, powołując się na Imre Keresztesa, szefa węgierskiej Centralnej Prokuratury Śledczej, pisał z kolei, że Bela Kovacs miał regularnie potajemnie spotykać się z rosyjskimi dyplomatami (w tym rezydentami wywiadu), a raz w miesiącu latać do Moskwy. Rzekomo posługiwał się przy tym fałszywymi dokumentami.

Rosja wysłała ukraińskich jeńców do Węgier. Nie poinformowała Kijowa

Media: Żona "Czerwonego Kapturka" ma trzech mężów. Wszyscy są związani z Rosją lub KGB

Ale powiązania Kovacsa z Rosją sięgają jeszcze głębiej. Jego żona, Rosjanka Swietłana Istoszina - zgodnie z ustaleniami dziennikarzy śledczych - jest jednocześnie w związkach małżeńskich z dwoma innymi mężczyznami: japońskim fizykiem nuklearnym, pracującym w Moskwie oraz austriackim kryminalistą, powiązanym z radzieckim wywiadem. Na tej postawie węgierskie media - w tym portal Index - sugerowały, że Istoszina była agentką KGB, a prawie trzy dekady temu zwerbowała Kovacsa. "Z tego powodu media nazywają go KGBela" - napisał czeski portal Novinky.cz. Dodano, że w trakcie rzekomej współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi Kovacs miał nosić pseudonim "Czerwony Kapturek".

Były doradca Putina chce ratować świat bombą atomową. Wskazał na Poznań

Bela Kovacs zaprzeczał, jakoby współpracował z rosyjskim wywiadem na szkodę instytucji europejskich; tłumaczył, że podróżował do Rosji, bo ma tam wielu przyjaciół. Warto dodać, że w 2014 r. Węgier uczestniczył jako obserwator w referendum dot. przyłączenia Krymu do Federacji Rosyjskiej. Aneksję przyjął z entuzjazmem.

Ekstradycja Beli Kovacsa? "Mało prawdopodobne"

Gdzie Kovacs jest teraz? Mówi się, że przeniósł się na stałe do Rosji i pracuje w Moskiewskim Instytucje Stosunków Międzynarodowych (MGIMO), uznawanym kiedyś za ośrodek szkolenia szpiegów - podał węgierski portal 444.hu. "Uważa się, że Kovacs przebywa w Rosji, a jego ekstradycja jest mało prawdopodobna" - przekazały z kolei Novinky.