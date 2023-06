Były duchowny Vincent DeLorenzo przystał na zaproponowaną mu ugodę sądową i 25 kwietnia przyznał się do napaści seksualnej - informowało CBS News. W zamian prokuratura oddaliła inne zarzuty. We wtorek (13 czerwca) 84-letni mężczyzna został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na pięć lat.

USA. Duchowny usiłował zgwałcić pięciolatka po pogrzebie

DeLorenzo przyznał przed sądem, że w 1987 roku, gdy pełnił posługę w Holy Redeemer Church w Burton, próbował zgwałcić pięciolatka. Duchowny zaatakował dziecko po mszy pogrzebowej, w której uczestniczył chłopiec.

Poza karą więzienia mężczyzna trafi do rejestru przestępców seksualnych. Ma zakaz kontaktu ze swoimi ofiarami i osobami niepełnoletnimi. Musi także poddać się terapii i wpłacić zadośćuczynienie.

Przestępstwa na tle seksualnym. Duchowny został oskarżony w 2019 roku

Mężczyzna jest jednym z pięciu duchownych, którzy trafili do aresztu w 2019 r. (Timothy Michael Crowley, Neil Kalina, Patrick Casey, Jacob Vellian). Vincent DeLorenzo został wówczas oskarżony o popełnienie siedmiu przestępstw na tle seksualnym. Miał dopuścić się ich w latach 1995-2000. Ofiarą była nieletnia uczennica szkoły w Burton. W ramach ugody zarzuty zostały oddalone.

Skarga wpłynęła lata temu

84-latek był proboszczem w St. Pius X we Flint w latach 1976-83, St. Robert we Flushing w latach 1983-88 i Holy Redeemer w Burton od 1988 do 2002 roku. Jego posługę przerwał ówczesny biskup Carl Mengeling. Kiedy otrzymał skargę dotyczącą wykorzystywania seksualnego nieletniej osoby, usunął DeLorenzo z parafii. Przez wiele lat prokuratura nie postawiła księdzu zarzutów.