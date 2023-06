Polskie i słowackie myśliwce MiG-29 już na polu walki w Ukrainie. Padły słowa podziękowania

Zobacz wideo Jachira zwróciła się do Kaczyńskiego: Jak umiera Twój brat, to cały kraj musi być w żałobie od 13 lat?

Informację na temat polskich i słowackich MiGów-29 przekazał cytowany przez ukraińskie media zastępca szefa głównego zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksij Hromow.

REKLAMA

Polskie i słowackie MiGi już na polu walki w Ukrainie

- W czerwcu myśliwce MiG-29, które zostały przekazane jako część międzynarodowego wsparcia technicznego z Polski i Słowacji, są w użyciu - przekazał. Hromow podziękował "partnerom za wsparcie i pomoc". Dodał, że ma nadzieję, iż w bliskiej przyszłości na ukraińskim niebie pojawią się myśliwce F-16.

Ukraińcy zastawili zasadzkę na Rosjan. "Bardziej komedia niż horror" [WIDEO]

W marcu polskie władze poinformowały, że nasz kraj jest w trakcie wysyłania myśliwców MiG-29 na Ukrainę. - My tych MiG-ów mamy w zasobie jeszcze w tym momencie kilkanaście. Samoloty są sprawne i nadal wykorzystywane do nadzoru nad polską przestrzenią powietrzną, ale to są ostatnie lata ich funkcjonowania - mówił prezydent Andrzej Duda. Dodał, że myśliwce "są w stanie bez żadnego dodatkowego przeszkolenia obsługiwać piloci ukraińscy". - Będziemy sukcesywnie przekazywali [je] do dyspozycji Sił Zbrojnych Ukrainy - wskazał Duda.

Również Słowacja przekazała Ukrainie trzynaście poradzieckich myśliwców i część systemu rakietowego Kub. Premier Słowacji zaznaczył, że myśliwce mają być wykorzystywane do obrony, a nie do ataku. Dodał, że ich przekazanie nie jest równoznaczne z zaangażowaniem Słowacji w wojnę, jak twierdzi część opozycji.