Niemcy przekażą kolejne 1,4 miliardy dolarów ocalałym z Holokaustu

Nowojorska organizacja zajmująca się roszczeniami w imieniu Żydów, którzy ucierpieli pod rządami nazistów, poinformowała w czwartek (15 czerwca), że Niemcy zgodziły się przekazać w 2024 roku kolejne 1,4 miliarda dolarów (ok. 5,7 miliarda złotych) dla ocalałych z Holokaustu - czytamy na stronie claimscon.org. Początkowo program miał zakończyć się w grudniu tego roku, ale został przedłużony do 2027 r.

- Minęło prawie 80 lat od wyzwolenia Auschwitz, a potrzeba negocjacji w sprawie opieki nad ocalałymi i odszkodowania jest pilniejsza niż kiedykolwiek - powiedział Stuart Eizenstat, specjalny negocjator delegacji negocjacyjnej Konferencji Roszczeniowej.

Niemcy przekażą 1,4 miliarda dolarów ocalałym z Holokaustu. "Potrzeby rosną"

Jak czytamy, odszkodowanie zostało wynegocjowane z Ministerstwem Finansów Niemiec. Greg Schneider, wiceprezes wykonawczy Konferencji Roszczeniowej podkreślił, że negocjacje z roku na rok stają się coraz bardziej pilne. - Ostatnie pokolenie ocalałych z Holokaustu starzeje się, a ich potrzeby rosną - podkreślił, dodając, że niezbędne jest zapewnienie opieki i zaspokojenie "każdej indywidualnej potrzeby" każdego z ocalałych.

Kwota ustalona na każdą osobę to około 1 370 dolarów (ok. 5,6 tys. zł) w 2024 roku, 1 425 dolarów (ok. 5,8 tys. zł) w 2025 r., 1 480 dolarów (ok. 6 tys. zł) w 2026 r. i 1 534 dolarów (6,3 tys. zł) w 2027 r. Pieniądze będą wypłacane raz w roku i obejmą ponad 128 tys. ocalałych na całym świecie.

Wypłaty dla ocalałych z Holokaustu obejmą ponad 128 tys. osób

"Wśród ocalałych otrzymujących te płatności są w dużej mierze Żydzi z byłego Związku Radzieckiego, którzy nie byli w obozach ani gettach i nie kwalifikują się do programów emerytalnych. Ci, którzy przeżyli, uciekli z Einsatzgruppen - nazistowskich mobilnych jednostek zagłady, których zadaniem było mordowanie całych społeczności żydowskich" - czytamy na stronie. "Ci, którym udało się uciec i przeżyć, są jednymi z najbiedniejszych w społeczności ocalałych; Strata czasu, rodziny, własności i życia nie może być naprawiona. Rozszerzając wypłaty dla tych, którzy przeżyli, niemiecki rząd przyznaje, że to cierpienie jest nadal głęboko odczuwane, zarówno emocjonalnie, jak i finansowo. Choć symboliczne, płatności te zapewniają ulgę finansową wielu starzejącym się ocalałym z Holokaustu żyjącym na całym świecie" - dodaje organizacja.