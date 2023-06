Boris Johnson oskarżony przez Izbę Gmin o obrazę parlamentu. ''Zamach polityczny''

Przypomnijmy, że w 2020 i 2021 roku na Downing Street 10 oraz w centrum administracyjnym rządu (Whitehall) miało dojść do 12 zgromadzeń - i to mimo obowiązującego wówczas lockdownu. W co najmniej trzech z nich miał uczestniczyć ówczesny premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Komisja ds. Przywilejów Izby Gmin prowadziła dochodzenie, mające ustalić, czy ówczesny premier wprowadził parlament w błąd swoimi wyjaśnieniami w sprawie "partygate". Teraz opublikowano raport końcowy.

"Pan Johnson dopuścił się poważnej obrazy, tym poważniejszej, że zrobił to premier" - czytamy w raporcie. "Wprowadził Izbę Gmin w błąd w sprawie wielkiej wagi dla izby i dla opinii publicznej. Zrobił to wielokrotnie" - dodają autorzy, podkreślając, że to historyczny precedens. Rekomendują, by nie wydawać Borisowi Johnsonowi przepustki, która tradycyjnie pozwala byłym posłom wchodzić na teren parlamentu.

Ponadto autorzy - posłowie Konserwatystów, Partii Pracy i Szkockiej Partii Narodowej - dodają, że były premier "brał udział w próbach zastraszania komisji", co jest kolejną obrazą parlamentu.

Johnson zostanie zawieszony nawet na 90 dni

Boris Johnson opuścił parlament sam, gdy tylko przeczytał wstępną wersję raportu. Gdyby nie to, takie orzeczenie otwierałoby drogę do procedury usunięcia go z Izby Gmin. Warunkiem było, by komisja zawiesiła go w prawach posła na przynajmniej 10 dni. Tymczasem dzisiejszy raport rekomenduje 90 dni. Ostateczną decyzję podjęliby wyborcy w okręgu Borisa Johnsona.

Tylko jeden polityk w historii został zawieszony na dłuższy okres. Keith Vaz z Partii Pracy nie mógł uczestniczyć w obradach przez pół roku. Boris Johnson już wcześniej nazwał dochodzenie komisji "sądem kapturowym". Dziś dodaje, że to zemsta i okropny dzień dla demokracji. "Kłamstwo" i "szaleńcze konkluzje" - tak były szef rządu opisuje wnioski raportu.

Na czele komisji przywilejów stoi posłanka lewicy Harriet Harman. Część ekspertów - podobnie jak były premier- uważa, że powinna była ona wyłączyć się z postępowania, bo już przed jego rozpoczęciem publicznie sugerowała, że Boris Johnson jest winny. Większość w komisji mają jednak Konserwatyści, a werdykt był jednogłośny.

Były brytyjski premier pisze o zamachu politycznym

Johnson po raz kolejny wydał oświadczenie, w którym zapewniał, że nie zrobił nic złego. "Komisja uważa teraz, że celowo wprowadziłem Izbę w błąd, a w chwili, gdy przemawiałem, świadomie ukrywałem przed Izbą moją wiedzę o nielegalnych wydarzeniach. To jest kłamstwo. Aby dojść do tego obłąkanego wniosku, Komitet musi udowodnić szereg rzeczy, które są ewidentnie absurdalne lub zaprzeczają faktom" - napisał w dokumencie cytowanym przez AP.

Johnson ze złością zrezygnował w piątek ze stanowiska prawodawcy po tym, jak komisja poinformowała go z wyprzedzeniem, że zostanie ukarany. W swoim czwartkowym oświadczeniu zaatakował komitet, mówiąc, że wykorzystali swoje prerogatywy, aby doprowadzić do tego, co ''jest ostatecznym pchnięciem nożem w przedłużającym się zamachu politycznym''.

