Silvio Berlusconi na ostatnim zdjęciu przed śmiercią. "Zamówił kawę i lody pomarańczowe"

Silvio Berlusconi zmarł w poniedziałek 12 czerwca w szpitalu w Mediolanie. Były premier Włoch trafił do placówki 9 czerwca. Lekarze zdiagnozowali u niego przewlekłą białaczkę.

Silvio Berlusconi na prawdopodobnie ostatnim zdjęciu przed śmiercią. "Wydawał się pogodny i był uśmiechnięty"

Jak się okazuje, tego samego dnia, kiedy Berlusconi trafił do szpitala, Massimiano Albanese wykonał politykowi najprawdopodobniej jego ostatnią fotografię. Mężczyzna, który jest właścicielem restauracji Mialno 2, poprosił byłego premiera Włoch o to, by zrobił zdjęcie z jego synem. Silvio Berlusconi zgodził się i z uśmiechem na twarzy zapozował razem z dzieckiem.

- Przybył w piątek po południu, około godziny 14, wraz ze swoją partnerką Martą Fasciną - dodaje w rozmowie z włoskimi mediami kierownik restauracji Milano 2 (czy restauracji Maximilian Bistrot) Omar Calvetti. Jak przekazał, dla premiera Włoch zamówiono kawę oraz lody o smaku pomarańczowym. W barze były premier przebywał około godziny. O tej porze sala była pełna, a obecność Berlusconiego nie przeszła niezauważona. Z Berlusconim zdjęcia robili sobie studenci z Uniwersytetu San Raffaele. Przeciwni temu mieli być ochroniarze polityka, ale Berlusconi nie miał problemu z tym, by zapozować do kilku fotografii.

- Zamieniliśmy kilka słów. Powiedział, że restauracja "Milan 2 jest zawsze wspaniała". Wydawał się pogodny i był uśmiechnięty - powiedział kierownik baru. Massimiano Albanese z kolei na chwilę przysiadł się do stolika byłego premiera. - Był tam też mój syn, ma siedem i pół lat. Syn go przytulił i potem zrobili sobie wspólne zdjęcie - wspominał właściciel.

Kilka godzin później Albanese dowiedział się z konferencji prasowej, że 86-letni polityk zaczyna tego dnia planowane badania. Nic nie wskazywało na to, by stan polityka był tak ciężki. Poprzednio Berlusconi trafił pod opiekę lekarzy na wiosnę. Lider Forza Italia spędził wówczas 45 dni w szpitalu. Powodem hospitalizacji było zapalenie płuc.

Pogrzeb byłego premiera Włoch odbył się w środę 14 czerwca. Uroczystość miała charakter państwowy, a w kraju ogłoszono żałobę narodową.