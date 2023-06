Polacy ukarani za zakłócanie porządku na plaży w Holandii. Mieli się publicznie obnażać

Polacy wywołali awanturę na plaży Noord Aa w mieście Zoetermeer, jednym z największych w Holandii Południowej, niedaleko Hagi. Mężczyźni byli pod wpływem alkoholu i wszczęli awanturę. Interweniowała policja.

Holandia. Dwóch Polaków miało obnażać się na plaży Noord Aa

13 czerwca około godz. 15.00, na plaży Noord Aa, dwóch Polaków w wieku 34 i 52 lat zakłócało spokój pozostałych plażowiczów i doprowadziło do awantury. Z relacji świadków wynikało, że w pewnym momencie pijani mężczyźni zdjęli z siebie bieliznę i pokazywali intymne części ciała. Wśród świadków zdarzenia miały być osoby nieletnie - tego jednak nie udowodniono. O zachowaniu Polaków poinformowano policję.

Funkcjonariusz lokalnej policji Rob Doorneveld podał na Twitterze, że mężczyźni zostali ukarani mandatami w wysokości 100 euro za spożycie alkoholu w miejscu publicznym, a także za zakłócanie porządku - 150 euro.

Holandia. Wysokie kary za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych

Mieszkańcy Holandii od lat zmagają się z wielkim napływem turystów do kraju. Większość z nich wybiera się do Amsterdamu, aby móc legalnie korzystać z dostępnej tam marihuany czy spożywać alkohol w miejscach publicznych. Po wybuchu pandemii Holendrzy byli zadowoleni, że w kraju pojawiało się mniej turystów. - To był bonus podczas pandemii, kiedy nie mogli przyjechać. Koniec z dużymi grupami tłoczącymi się w rejonie kanału, w najgorszym przypadku wymiotującymi od alkoholu i narkotyków. Odzyskaliśmy nasze miasto i tak nam się podobało - powiedziała w rozmowie z CNN Nicola Theobald, która od 30 lat mieszka w stolicy Holandii.

Pod koniec 2022 roku w centrum Holandii promowano kampanię "Trzymaj się z daleka", która miała informować turystów, że stolica chce zmienić swój wizerunek w oczach turystów. Skrócono m.in. godziny otwarcia lokali, a w wybranych dzielnicach wprowadzono zakaz palenia marihuany.