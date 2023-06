Ukraińskie wojsko przygotowało zasadzkę na Rosjan. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował nagranie, na którym widać czołg T-72 najeżdżający na dwie miny. "To bardziej komedia niż horror" - pisze ukraiński sztab.

4

Fot. Iryna Rybakova / AP / Facebook - General Staff of the Armed Forces of Ukraine (zrzut ekranu)