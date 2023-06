Przedstawiciele większości państw członkowskich NATO deklarują, że są skłonni zaakceptować dołączenie Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Inne stanowisko prezentują Stany Zjednoczone. Choć USA wspierają ukraińskie wojsko w wojnie z Rosją, amerykańskie władze nie chcą, aby Ukraina znalazła się w NATO tak szybko, jak chciałyby tego władze w Kijowie. "New York Times" poinformował, że Biały Dom rozważa złożenie Ukraińcom innej oferty, która nawiązywałaby do rozwiązań sprawdzonych w relacjach z bliskim sojusznikiem USA - Izraelem.

Dziennikarze "NYT" podkreślili, że wśród państw członkowskich NATO panuje zgoda co do tego, że wejście Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego będzie możliwie jedynie pod warunkiem zakończenia wojny z Rosją. Co do pozostałych czynników, które należy wziąć w tym kontekście pod uwagę, NATO nie zdołało wypracować jednolitego stanowiska.

Jest to związane, w znacznej mierze, z postawą prezentowaną przez USA. "New York Times" zauważył, że część amerykańskich urzędników wątpi, czy Ukraina może dołączyć do Sojuszu Północnoatlantyckiego w przyspieszonym trybie. Ich zdaniem trudno byłoby to pogodzić ze stworzeniem rozwiązań, dzięki którym NATO zyska pewność, że Ukraina skutecznie upora się z potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak korupcja oraz autorytarne tendencje polityczne. Ponadto priorytetem dla prezydenta Joe Bidena ma być "uniknięcie III wojny światowej", a wejście Ukrainy do NATO nie doprowadziłoby do deeskalacji napięć, lecz znacznego zaognienia sytuacji na świecie.

"NYT": USA rozważają "izraelski model" bezpieczeństwa dla Kijowa zamiast wejścia Ukrainy do NATO

Z informacji podanych przez dziennikarzy "NYT" wynika, że odpowiedzią na te wątpliwości może być zaproponowanie władzom w Kijowie "izraelskiego modelu". Polegałby on na udzieleniu Ukraińcom wieloletnich gwarancji bezpieczeństwa, analogicznych do rozwiązań, które zastosowano w relacjach amerykańsko-izraelskich. Izrael, nie będąc członkiem NATO, jest zarazem jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych.

"New York Times" podkreśla, że zawierając porozumienie z Izraelem, USA przyjęły perspektywę 10-letniej współpracy. Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy miałyby być krótsze, a jednocześnie na tyle wartościowe, aby skutecznie przekonać Kreml, że amerykańskie wsparcie nie osłabnie z biegiem czasu.

Zdecydowana większość państw członkowskich NATO jest skłonna zaakceptować akces Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego szybciej niż USA. "New York Times" zauważył, że jedynie Niemcy wysyłały w tej sprawie sygnały świadczące o tym, że ich stanowisko jest bliskiej perspektywie przyjmowanej przez Amerykanów.

Na kwestię dołączenia Ukrainy do NATO sekretarz generalny tej organizacji patrzy inaczej niż USA, o czym pisaliśmy. Niedawno Jens Stoltenberg zapewnił, że Ukraina przystąpi do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a postawa Rosji nie będzie miała większego znaczenia. - To Ukraina i sojusznicy z NATO decydują, kiedy Ukraina zostanie członkiem NATO. Wszyscy sojusznicy zgadzają się, że Moskwa nie ma prawa weta przeciwko rozszerzeniu NATO - powiedział Jens Stoltenberg.