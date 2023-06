W ostatnich dniach Chiny zmagały się z silnymi zjawiskami atmosferycznymi. Przez kraj przechodziły liczne burze, towarzyszyły im m.in. ulewy, które 11 czerwca zniszczyły plony w prowincji Hewan - odpowiada ona za jedną trzecią produkcji zbóż w tym kraju - podaje agencja Reutera. W niektórych regionach doszło do podtopień, ratownicy musieli przedzierać się przez wodę sięgającą do pasa, by uwolnić mieszkańców, którzy zostali uwięzieni w pojazdach. Nie tylko ulewy stanowiły jednak zagrożenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Demograficzne trzęsienie ziemi. Co się dzieje w Chinach?

Chiny. Wiatr tak silny, że zerwał zadaszenie. W powietrze wyrzuciło trzy osoby

Podczas burz, które przeszły przez Chiny, dało się też odczuć bardzo silny i porywisty wiatr, który wyrywał drzewa z korzeniami. To, jak gwałtowne było zjawisko, doskonale widać na nagraniu udostępnionym przez South China Morning Post. Na wideo uwieczniono, jak wiatr porwał zadaszenie jednej z restauracji w mieście Yichang w prowincji Hubei.

Oprócz samego zerwania zadaszenia na filmie widać sporo ludzi, część z nich usiłowała przytrzymać zadaszenie, by nie uniosło się w powietrze. Żywioł był jednak silniejszy i razem z dachem w górę poderwało trzech mężczyzn.

Pogoda. IMGW: W tym tygodniu ochłodzenie, podczas wakacji upały

Wiatr zerwał zadaszenie restauracji. Właściciel oddał gościom pieniądze, bo nie mogli "cieszyć się posiłkiem"

Według South China Morning Post jeden z mężczyzn (właściciel restauracji) miał wylądować na pobliskim dachu. Trafił do szpitala z połamanymi żebrami. Pozostali doznali lekkich obrażeń, ale również trafili placówki. Ponadto właściciel w rozmowie z "Jimu News" miał przekazać, że restauracja zwróciła gościom 50 tysięcy juanów, ponieważ nie mogli w spokoju cieszyć się posiłkiem z powodu gwałtownej pogody.