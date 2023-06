Silvio Berlusconiego nie żyje. Tłumy na uroczystościach pogrzebowych byłego premiera Włoch

Mszę świętą odprawił arcybiskup Mediolanu Mario Delpini. "Silvio Berlusconi był człowiekiem. Kochał życie. Pragnął miłości i radości. Teraz spotyka się z Bogiem". W nabożeństwie udział wziął prezydent Sergio Mattarella, premierka Giorgia Meloni i wszyscy członkowie rządu. Obecni byli także przywódcy opozycji. Z zagranicy przybyli między innymi premier Węgier Viktor Orban i przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber. Zaproszenia nie otrzymali przedstawiciele Rosji. Licznie reprezentowane było środowisko piłkarskie, w tym byli piłkarze klubu AC Milan. Na placu przed katedrą uroczystości pogrzebowe na telebimach śledziło 10 tys. osób.

Silvio Berlusconi trafił do szpitala w piątek, miał przejść planowe badania związane z przewlekłą białaczką mielomonocytową, na którą chorował. W ostatnich latach był kilkukrotnie hospitalizowany, m.in. w związku z poważną infekcją dróg moczowych, a wcześniej z zapaleniem płuc wywołanym przez COVID-19. Zmarł w poniedziałek. Miał 86 lat.

Silvio Berlusconi - polityk, przedsiębiorca, muzyk

Berlusconi jako biznesmen zaczynał, sprzedając odkurzacze. Posiadał wyjątkową smykałkę do interesów. Stworzył holding Fininvest i imperium medialne Mediaset, którego był głównym akcjonariuszem. W 2008 roku magazyn Forbes oszacował jego majątek na 9.4 mld dolarów, co dało mu trzecie miejsce na liście najbogatszych osób we Włoszech. Były premier był również właścicielem klubu AC Milan, który za jego prezesury odnosił największe sukcesy.

Gdy Berlusconi zarobił fortunę, stworzył partię Forza Italia i wszedł do świata polityki. Premierem Włoch po raz pierwszy został w 1994 roku. Jednak nie sprawował władzy zbyt długo, bowiem po rozpadzie koalicji został usunięty ze stanowiska. Przywódcą rządu został ponownie w roku 2001 oraz 2008. Berlusconi przeprowadził wiele reform, m.in.: zniósł przymusową służbę wojskową, wprowadził zakaz palenia w miejscach publicznych, zmienił zasady wydawania prawa jazdy, przez co znacznie obniżyła się liczba wypadków drogowych we Włoszech. Ponadto uregulował prawo dotyczące in vitro i obniżał podatki.

Silvio Berlusconi nie żyje. Były premier Włoch miał 86 lat

W 2011 roku Berlusconiego oskarżono o intymne relacje z niepełnoletnią pracownicą seksualną. Młoda kobieta twierdziła w zeznaniach, że ona i inne kobiety uczestniczyły w organizowanych w rezydencji Berlusconiego orgiach. Skandal obyczajowy jest nazywany w mediach aferą "bunga bunga". W pierwszej instancji sąd skazał polityka na 7 lat pozbawienia wolności. Później jednak były premier został uniewinniony. Sąd orzekł, że polityk zapłacił nastolatce za seks, ale nie wiedział, że była nieletnia.

Chociaż Berlusconi odszedł z polityki w cieniu seksafery oraz zarzutów nadużywania władzy, nadal uważany jest za geniusza marketingu politycznego i jedną z najbarwniejszych postaci sceny politycznej. Jego partia Forza Italia jest członkiem obecnej koalicji rządzącej we Włoszech.