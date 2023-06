Łukaszenka twierdzi, że rosyjska broń jądrowa jest już w Białorusi. Przeczy słowom Putina

Zobacz wideo Związki partnerskie? Sawicki: Ja jestem konserwatystą, proszę mi takich pytań nie zadawać

Agencja Reutera zwraca uwagę, że rozmieszczenie głowic poza Rosją jest pierwszym takim posunięciem Moskwy od upadku ZSRR. - Mamy rakiety i bomby, które otrzymaliśmy od Rosji - powiedział Alaksander Łukaszenka podczas wywiadu w rosyjskiej państwowej stacji Rossija 1. - Te bomby są trzy razy potężniejsze od tych, które [zostały użyte] w Hiroszimie i Nagasaki - dodał białoruski przywódca.

REKLAMA

Rosyjska broń jądrowa na Białorusi? Łukaszenka: Tu nie chodzi o Rosję

Łukaszenka chwali się bronią jądrową. Władimir Putin mówił co innego

W ubiegłym tygodniu Władimir Putin zapowiedział, że etap przygotowania specjalnych magazynów, w których broń jądrowa będzie przechowywana na Białorusi, zakończy się ok. 7-8 lipca. Wtedy miałoby zacząć się właściwe rozmieszczanie. Ale już po wypowiedzi Putina Łukaszenka twierdził - przecząc słowom prezydenta Rosji - że "wszystko jest gotowe". - Myślę, że jeszcze kilka dni i będziemy mieli to, o co prosiliśmy. A może nawet trochę więcej - mówił we wtorek 13 czerwca dyktator.

Kara z nieba spadła na rosyjskie miasto: Soczi zostało mocno zalane po ulewie [WIDEO]

Zapytany, po co Białorusi broń tego typu, Łukaszenka odpowiedział, że to "dla pewności, że ani jeden zagraniczny żołnierz nie postawi ponownie stopy na białoruskiej ziemi". Dyktator sprecyzował, że powód użycia broni jądrowej może być tylko jeden - ewentualna agresja na Białoruś. - Nasza odpowiedź będzie natychmiastowa. Deklarowałem to już kilkukrotnie - podkreślił Łukaszenka. - Sądzę, że mało kto chciałby walczyć z krajem, który posiada taką broń. To broń odstraszająca - stwierdził. Białoruski przywódca przekonywał też, że wolałby uniknąć sytuacji, w której użycie broni jądrowej byłoby "koniecznością". - Nie daj Boże, żebym musiał podjąć taką decyzję. Ale nie zawaham się w przypadku agresji przeciwko nam - podkreślił.