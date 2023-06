62-latek z USA postrzelił się w nogę, bo śniło mu się włamanie. Usłyszał zarzuty

Choć zdarzenie miało miejsce 10 kwietnia, sprawa ciągnie się do tej pory. Wszystko przez to, że mężczyzna, który padł ofiarą własnego snu, usłyszał zarzuty i będzie odpowiadał przed sądem. Chodzi o lekkomyślne użycie broni palnej oraz posiadanie broni bez ważnego pozwolenia. Mężczyzna został zatrzymany, ale wyszedł z tymczasowego aresztu po wpłaceniu kaucji.

62-latkowi z USA przyśniło się włamanie. Przypadkiem postrzelił się w nogę

O sprawie można przeczytać na stronie internetowej hrabstwa Lake (USA). 10 kwietnia przed godz. 22 do domu 62-letniego mężczyzny z Lake Barrington przyjechały służby. Jak się okazało, miał on ranę postrzałową nogi i szybko tracił krew, w związku z czym założono opaskę uciskową, by zatamować krwawienie. Gdy sytuacja została opanowana, policja zaczęła zbierać dowody w sprawie i ustalać, w jaki sposób doszło do zdarzenia.

Z dochodzenia śledczych wynikło, że 62-latkowi przyśniło się, że ktoś włamał się do jego domu. Jeszcze w trakcie snu złapał za rewolwer kalibru 357 i wystrzelił do - jak mu się wydawało - intruza. Kula trafiła jednak w nogę mężczyzny, który po przebudzeniu się zauważył, że krwawi. Pocisk przeszedł przez jego nogę i utknął w łóżku. Nikt inny nie został poszkodowany, a 62-latek trafił z obrażeniami do lokalnego szpitala.

Illinois. Postrzelił się w nogę i usłyszał zarzuty

Policjanci nie znaleźli żadnych śladów włamania, które mogłyby dowodzić, że rana jest wynikiem ataku osób trzecich. Teoretycznie sprawa mogłaby więc się zakończyć, jednak mężczyźnie postawiono zarzuty. Pierwszy dotyczył lekkomyślnego użycia broni palnej, natomiast drugi - posiadania broni bez ważnego pozwolenia.

W Illinois by mieć broń, konieczne jest posiadanie karty FOID. Z nieujawnionych powodów uprawnienia te zostały cofnięte 62-latkowi, ale nadal posiadał broń, co jest karalne. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu, wyszedł z niego jednak po opłaceniu kaucji. W sądzie odpowiadać będzie 29 czerwca.