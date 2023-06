Rosjanie od miesięcy wgryzają się w ziemię. Ich fortyfikacje na mapie robią wrażenie i są problemem dla Ukraińców

Skuteczność bardzo rozbudowanych rosyjskich fortyfikacji polowych ma wielkie znaczenie wobec przejścia Ukraińców do ofensywy. Teraz to oni są w tej trudniejszej sytuacji, kiedy muszą iść naprzód, wystawić się na większe ryzyko i są narażeni na większe straty, niż gdy się bronili. Rosyjskie fortyfikacje będą stanowić dla ukraińskich żołnierzy poważny problem. Jednak nie taki z kategorii nie do pokonania.

Prace budowlane widoczne z kosmosu

Rozbudowa umocnień przez Rosjan ma miejsce od września 2022 roku, po szoku, jakim była udana ukraińska ofensywa w obwodzie charkowskim. Moskwa dopiero wtedy zdała sobie sprawę, że sytuacja jest trudna i zarządziła z jednej strony mobilizację, a z drugiej wgryzanie się w ziemię w celu utrudnienia Ukraińcom kolejnych takich akcji. Do budowy pasa umocnień na całej linii styczności, a nawet na granicy Ukrainy i Rosji oraz okupowanym Krymie, zaangażowano w znacznej mierze firmy cywilne. Rosyjscy aktywiści ujawnili wiele przypadków korupcji i malwersowania ogromnych środków przeznaczonych na ten cel, co w wielu miejscach oznaczało bardzo słabą jakość robót. W wielu przypadkach sens stawiania umocnień w pewnych miejscach też był wątpliwy, jak na przykład na plażach Krymu. Korespondenci wojenni i blogerzy narzekali też na nieoptymalne rozmieszczenie linii obronnych, bez uwzględnienia realiów terenu. Bo najwyraźniej po prostu ktoś gdzieś w sztabie narysował kreskę na mapie i nie przyłożył się do zbadania, czy ma ona sens w zderzeniu z rzeczywistością. Efektem miały być na przykład umocnienia budowane w dolinach, czy bunkry skierowane frontem ku pobliskiemu wzniesieniu i z kiepskim polem ostrzału.

Większość tego rodzaju wiadomości pojawiała się jednak jesienią i zimą. Od tego czasu Rosjanie mieli miesiące spokoju i czasu na poprawki, choć nie sposób powiedzieć czy rzeczywiście je poczynili. Na pewno mieli czas na ciągłą rozbudowę. Najlepiej widać to na Zaporożu, gdzie ukraińska ofensywa od zawsze była uznawana za najbardziej prawdopodobną. Zwycięstwo tam dałoby bowiem Ukraińcom wielkie korzyści w postaci odcięcia drogi lądowej na Krym, stworzenia zagrożenia dla okupowanego półwyspu i pozbawienia Rosjan największej zdobyczy terytorialnej tej fazy wojny. Nie może więc dziwić, że to tam rosyjskie wojsko najbardziej przyłożyło się do rozbudowy umocnień. Miejscami mają one kilka kolejnych linii, a do tego kluczowe miasta i drogi mają swoje własne fortyfikacje. Wszystko to widać bardzo dobrze na tej interaktywnej mapie prowadzonej przez Brady'ego Africka z American Enterprise Institute. Nanosi on na niej punkty, gdzie na zdjęciach satelitarnych zidentyfikował rosyjskie umocnienia zbudowane od 2022 roku.

Ogólna mapa rosyjskich fortyfikacji wzniesionych od 2022 roku w ramach wojny z Ukrainą. Czarne kropki to te z lat 2015-2022 Fot. Brady Africk/AEI

Choć na mapie widać kropki, to nie oznaczają one fortyfikacji skupionych w jednym punkcie. Ciąg kropek ułożonych w linie zazwyczaj oznacza, że to ciągnący się pas fortyfikacji. Trzeba przy tym pamiętać, że to, co zidentyfikował Africk to niekoniecznie są wszystkie umocnienia zbudowane przez Rosjan. Analityk korzysta głównie ze zdjęć wykonywanych przez satelity Sentinel Europejskiej Agencji Kosmicznej. Są darmowe i łatwo dostępne, jednak o niskiej rozdzielczości. Umożliwiają ogólne dostrzeżenie zbudowanych fortyfikacji, ale nie ich szczegółów. Pojedyncze mniejsze umocnienia w ogóle mogą pozostać niedostrzeżone. Jest więc prawdopodobne, że Rosjanie mają więcej fortyfikacji niż widać na tej mapie. Z dużym prawdopodobieństwem pokazuje ona jednak dość dokładnie przebieg głównych rosyjskich linii obrony.

Są straty, jest powolnie, ale trwa wgryzanie się w Rosjan

System w całości stanowiący wyzwanie

Co taka linia oznacza w praktyce? W wielu miejscach jest to rów przeciwczołgowy, czyli po prostu wykop głęboki na około 1-2 metry i szeroki na 2-4 metry (dokładne wymiary różnią się w zależności od tego, jak rów kopano i jak przykładano się do roboty). Przed nim wał z wykopanej ziemi. Około stu metrów dalej jest pas tak zwanych smoczych zębów, czyli betonowych piramidek ustawionych w rzędach. Kilkaset metrów dalej są umocnienia dla piechoty, zazwyczaj ukryte w jakimś pasie drzew pomiędzy polami. Składają się z punktów ogniowych, czyli bunkrów dla obsług wyrzutni kierowanych pocisków przeciwpancernych czy karabinów maszynowych, ziemianek umożliwiających ukrycie się pod ziemią podczas ostrzału i łączących wszystko okopów z kolejnymi punktami umożliwiającymi ostrzał terenu z przodu. Materiały użyte do budowy to zazwyczaj klasycznie ziemia i drewno, ale w wielu miejscach wspomagane prostymi prefabrykowanymi betonowymi budkami wkopanymi w grunt.

Ukraińcy w zdobytej rosyjskiej pozycji na Zaporożu.

Rów przeciwczołgowy i smocze zęby są od miesięcy źródłem kpin jako nieefektywne wobec czołgów wyposażonych w podstawowe lemiesze, umożliwiające im łatwo pokonać taką przeszkodę. To tylko częściowo prawda. Ich zadaniem nie jest bowiem samodzielne zatrzymanie czołgów. Mają im tylko utrudnić życie. Podstawowy element tej linii obrony jest bowiem niewidoczny. To miny. Miliony min, które są przed rosyjskimi pozycjami. To one stanowią według relacji Ukraińców najpoważniejszy problem. Kluczowy element spinający fortyfikacje w całość. Rów, smocze zęby i miny mają razem kanalizować ruch nacierających Ukraińców. Czyli zmuszać ich do poruszania się wąskimi i prostymi korytarzami oczyszczonymi przez specjalne pojazdy inżynieryjne. W ten sposób stają się łatwiejszym łupem dla czyhających w okopach zespołów z wyrzutniami rakiet przeciwpancernych, artylerii i śmigłowców szturmowych. Samo oczyszczanie przejść z min nie jest przy tym gwarancją bezpiecznego przejazdu. Regularnie zdarza się jakaś, która została, albo kierowca, który nieco zboczył z trasy i najechał na taką, która była tuż obok. Ogólnie rzecz biorąc wyzwanie dla atakującego. Zwłaszcza jeśli nie może liczyć na lotnictwo.

Coś takiego Rosjanie stworzyli na całym froncie od Dniepru po Donieck. Na mapie Africka widać, że w niektórych miejscach nawet w kilku liniach. Dotyczy to zwłaszcza zachodniego Zaporoża, w rejonie od Dniepru do miasta Tokmak. To najbardziej dogodny teren do ofensywy umożliwiający szybkie dotarcie do położonego około 50 kilometrów na południe Melitopola, którego zajęcie oznaczałoby klęskę Rosjan. Został więc wyjątkowo gęsto zabudowany umocnieniami. Na mapie wygląda to imponująco, zwłaszcza w porównaniu do raczej pojedynczej linii obrony dalej na wschód. W tym w rejonie Staromłyniwki, gdzie Ukraińcy aktualnie najbardziej naciskają.

Zdjęcia satelitarne o wyższej rozdzielczości pokazujące standardowy główny pas umocnień Rosjan opisany powyżej.

Zmiękczanie i czekanie na okazję

Patrząc na linie na mapie, trzeba jednak pamiętać o jednej podstawowej kwestii. Nawet najbardziej imponujące umocnienia są niczym bez obsadzających je ludzi. Im ich więcej, tym więcej żołnierzy potrzeba, a Rosjanie nie mają ich za dużo. Zwłaszcza że muszą trzymać część ludzi w odwodach, czyli nierozmieszczonych na liniach obronnych, ale gdzieś za nimi, czekających na rozkaz ruszenia w kierunku miejsc, gdzie nacierają Ukraińcy i powstało zagrożenie wymagające wzmocnienia obrony. W sferze publicznej nie ma jednak danych pozwalających ocenić, w jakim stopniu są obsadzone rosyjskie fortyfikacje. Nie brakuje spekulacji, że w pełni tylko jedna linia, pozostałe już nie i Rosjanie muszą przerzucać siły z jednego odcinka na drugi, w zależności od tego gdzie próbują atakować Ukraińcy. Bez odpowiedniego obsadzenia fortyfikacje stają się natomiast bezużyteczne. Pola minowe niebędące pod obserwacją i ostrzałem łatwo oczyścić. To kwestia czasu.

To ile warte są umocnienia bez ludzi, pokazały rajdy na obwód Biełgorodzki, w wykonaniu Rosjan walczących u boku Ukraińców. Teoretycznie na granicy są tam umocnienia zaznaczone na mapie Africka. W praktyce zdały się na nic, bo nie były obsadzone, albo zostały łatwo ominięte. Problem w tym, jak sprawić, żeby Rosjanie mieli za mało ludzi na wybranym odcinku na Zaporożu, gdzie Ukraińcy chcą atakować. Być może odpowiedzią na to będzie ciągły intensywny ostrzał artyleryjski i ataki w kolejnych punktach, wyczerpujące rosyjskie oddziały, zmuszające je do ciągłego ruchu i zużywające ich zapasy. Po jakimś czasie może to dać sytuację, w której na jakimś odcinku obrona Rosjan będzie na tyle słaba, że uda się ją przełamać silnym uderzeniem trzymanych wcześniej w rezerwie ukraińskich brygad. Na razie tego jednak nigdzie nie widać. Jest za wcześnie. Walki toczą się w wielu miejscach, ukraińska artyleria ma być wyjątkowo aktywna, ale zdobytego terenu jest niewiele.

Nie ulega wątpliwości, że Rosjanie przygotowali się do obrony, jak tylko mogli. Przed Ukraińcami trudne zadanie. Pojawiające się zdjęcia zdobytych w ostatnich dniach wysuniętych punktów umocnionych pokazują, że to miejscami bardzo solidne budowle. Rosyjscy żołnierze wydają się uparcie bronić. Są zdjęcia licznych jeńców, ale nie ma mowy o jakiejś masowej panice i ucieczkach z frontu. Na razie nic nie wskazuje na szybkie zwycięstwo. Raczej na zażarte i trudne walki mogące trwać miesiące.