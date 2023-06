Nastolatka opisała historię swojej 85-letniej babci na amerykańskiej platformie Reddit. Sąsiedzi starszej kobiety zażądali od niej zmiany imienia kota z uwagi na jego obraźliwy wydźwięk. Użytkownicy internetowego serwisu murem stanęli za 85-latką i jej Kiciusiem Zdzi*ą (z ang. Kitty Sl*ts)

Kiciuś Zdzi*a oburzył sąsiadów. Zażądali zmiany imienia czworonoga

Jak poinformowała dziewczyna w dyskusji w wątku zatytułowanym "Am I the Asshole?" (z ang. "Czy jestem Dup*iem?") jej 85-letnia babcia jest właścicielką Kiciusia Zdzi*y od pięciu lat. Swojego pupila nazwała na cześć swojego zmarłego męża. "Jak sama mówi, 'jest szczupły, ma lśniące czarne włosy i uwielbia bawić się w szczęśliwą rodzinę z każdą su*ą, która zwraca na niego uwagę, zwłaszcza z tą nierządnicą z końca ulicy'". Według serwisu mirror.co.uk kobieta dokładała wszelkich starań, aby jej kot był szczęśliwy i zdrowy.

Jak wynika z relacji nastolatki w grudniu, w okolicy jej babci zamieszkali nowi sąsiedzi. Młodej parze z dzieckiem, w przeciwieństwie do innych sąsiadów, wyjątkowo nie spodobało się imię pupila starszej kobiety. Zaczęli wysyłać na jej adres wiele anonimowych listów o zaprzestaniu używania nieodpowiedniego języka. "Próbowali nawet zaangażować innych sąsiadów, aby spróbowali z nią porozmawiać. W taki właśnie sposób dowiedziała się, kto jest autorem listów" - tłumaczyła nastolatka w sieci.

Imię kota miało być "mizoginistyczne i obraźliwe dla kobiet"

Kiedy listowne prośby nie doszły do skutku, sąsiedzi postanowili zainterweniować w inny sposób. Gdy pewnego dnia 85-latka zawołała swojego kota, w tym samym czasie w ogródku sąsiadów młoda kobieta karmiła swoje dziecko. "Krzyczała przez płot, żeby moja babcia przestała wymawiać imię kota, ponieważ było to mizoginistyczne słowo. Moja babcia jest klasyczną afrykańską babcią, więc skończyło się na tym, że sąsiedzi musieli ją uspokajać" - relacjonowała wnuczka kobiety. Po tym zajściu młoda para przyszła do domu starszej kobiety, gdzie wymuszali na niej zmianę imienia, ponieważ jak ponownie wskazali, obecne miało być "mizoginistyczne i obraźliwe dla kobiet". "Moja babcia im odmówiła, a sąsiadka ze łzami w oczach powiedziała jej, że (odgród - przyp.red.) jedyne miejsce, w którym czuje się spokojnie podczas karmienia piersią. Powiedziała babci, że zabrała jej jedyną bezpieczną przestrzeń" - przekazała nastolatka.

Internauci murem za babcią i Kiciusiem Zdzi*ą

Większość internautów poparła postawę 85-latki, jednocześnie zawstydzając sąsiadów za próbę "zastraszenia" starszej kobiety.

Nie wyobrażam sobie, jak wymaganie od babci z sąsiedztwa, by zmieniła imię dla swojego kota, miałoby uczynić świat lepszym miejscem.

- napisał jeden z użytkowników Reddita cytowany przez serwis mirror.co.uk.

Jeśli ich celem jest walka o wzmocnienie pozycji kobiet, zrobiliby o wiele więcej dobrego, wzywając ludzi u władzy, którzy wielokrotnie zawstydzają kobiety w sposób, który ma wpływ na szersze społeczeństwo.

- podkreślił inny internauta.

Nie ma nic złego w panu Zdzi*ze, ani w jego imieniu. Są seksistami, nazywając to mizoginią. Czy oni w ogóle wiedzą, że jest chłopcem?

- skomentował kolejny.