Atak rekina w Egipcie. Odzyskano części ciała 23-latka. Zwierzę atakowało, bo było w ciąży?

Egipskim specjalistom udało się odzyskać części ciała 23-latka, który został zaatakowany i pożarty przez rekina. Pozostałe fragmenty zwłok zostały już wyłowione z morza. Naukowcy przygotowują się teraz do zabalsamowania zwierzęcia i wystawieniu go jako eksponatu do muzeum. Dlaczego jednak rekin zaatakował przy plaży w Hurghadzie? Pojawia się coraz więcej hipotez na ten temat.

