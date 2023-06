Zbigniew Ziobro straszył uchodźcami po strzelaninie w Sztokholmie. Wśród zatrzymanych Polak

W sobotę 10 czerwca wieczorem w południowym Sztokholmie doszło do strzelaniny na placu między stacją metra a galerią handlową. Podczas niej oddanych zostało około 20 strzałów z wojskowej broni automatycznej. Na miejscu zginął 15-letni chłopiec, a w poniedziałek 12 czerwca poinformowało o śmierci ciężko rannego 45-letniego mężczyzny. W szpitalu przebywają nadal inny ranny nastolatek i 65-letnia kobieta.

Zbigniew Ziobro odniósł się do strzelaniny w stolicy Szwecji. Napisał o "gettach pełnych agresywnych grup"

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowym minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Lider Suwerennej Polski (dawniej Solidarna Polska) połączył strzelaninę w stolicy Szwecji z polityką wobec uchodźców.

"Nie damy zamienić polskich miast w strefy wojenne ani getta pełne agresywnych, obcych kulturowo i wrogo do nas nastawionych grup. Nie pozwolimy, aby nasze matki, żony i córki bały się wychodzić same z domów. Jeśli Berlin, Paryż. Bruksela czy Sztokholm chcą mieć krew na ulicach, ich wola. Polska jest bezpieczna i taką pozostanie. Nie zgodzimy się na żadne przymusowe relokacje imigrantów. Polacy przyjęli miliony Ukraińców, którzy uciekli przed wojną i to my możemy uczyć Zachód, co to znaczy być chrześcijańskim narodem pomagającym innym w potrzebie" - napisał Ziobro.

Druga część wpisu Ziobry odnosi się do tzw. paktu migracyjnego, który został przyjęty przez ministrów spraw wewnętrznych Unii, mimo sprzeciwu ze strony Polski i Węgier. Pakt ten zawiera system "obowiązkowej solidarności", który ma polegać na tym, że "ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do UE, do państw członkowskich mniej narażonych na tego rodzaju przyjazdy". Liczba ta została ustalona na 30 tysięcy.

19-letni Polak zatrzymany w sprawie strzelaniny w Sztokholmie

Wpis polityka pojawił się przed ustaleniami dziennikarza Polskiej Agencji Prasowej, który na podstawie dokumentów sądowych poinformował, że jednym z podejrzanych w sprawie strzelaniny jest 18-letni Polak Miłosz O. Ponadto z ustaleń reportera wynika, że nastolatek jest zameldowany w Soedertaelje pod Sztokholmem, a dodatkowo wcześniej był karany m.in. za rozboje i napad.

Drugim z zatrzymanych jest 19-letni Ronnie D. - chłopiec urodzony w Szwecji w rodzinie kurdyjskich imigrantów. On także był wcześniej sądzony, ale za drobne przestępstwa na tle narkotykowym. Podejrzani nie przyznali się do winy. Zostali aresztowani na cztery tygodnie.