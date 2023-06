Obowiązująca po II wojnie światowej japońska doktryna militarna znacząco ograniczała zbrojenia Japonii oraz stopień jej zaangażowania we współpracę wojskową z zagranicznymi partnerami. Ostatnimi czasy doszło jednak do pewnych zmian. Japończycy podjęli kroki, które część komentatorów uznała za przejaw tworzenia nowej koncepcji obronnej kraju. To z kolei może przełożyć się na zmodyfikowanie roli, jaką Japonia odgrywa w konflikcie Ukrainy z Rosją. W tym kontekście warto również dostrzec sygnał wysłany przez szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jak się przygotowuje do wizyty królowej Elżbiety II czy cesarza Japonii, to w tym jest mnóstwo funu" [AUTOPROMOCJA]

Japonia zmienia prawo dotyczące eksportu broni i przekazuje Ukrainie nowe uzbrojenie

Pisaliśmy, że premier Japonii Fumio Kishida kilka miesięcy temu zapowiadał zaktualizowanie japońskiej strategii w dziedzinie obronności. Polityk wezwał prawodawców do pracy nad zmianą obowiązujących przepisów i stwierdził, że eksport broni "stanie się kluczowym narzędziem polityki udzielania pomocy narodom, które ucierpiały z powodu agresji z naruszeniem prawa międzynarodowego".

Korea Północna wystrzeliła wojskowego satelitę. Alarmy na Okinawie i w Seulu

Zmiany wprowadzane niedawno w Japonii zdają się zmierzać w kierunku, który wyznaczył szef tamtejszego rządu. Japończycy zdecydowali, że od przyszłego roku możliwe będzie eksportowanie nowych rodzajów uzbrojenia, takich jak samoloty myśliwskie oraz morskie pociski balistyczne, o czym możemy przeczytać na portalu thedefensepost.com. Na liście 12 krajów, do których może trafić japońska broń, nie ma Ukrainy. Jednak również w relacjach z tym państwem doszło do ważnej zmiany. Pod koniec maja Japończycy zdecydowali się bowiem na przekazanie Ukrainie około 100 pojazdów wojskowych, co opisała agencja Associated Press. Dotąd Japonia nie wysyłała Ukraińcom tego rodzaju sprzętu, ograniczając się jedynie do pomocy w postaci m.in. hełmów oraz kombinezonów ochronnych.

Kolejny "sukces" Rosji. W Japonii może powstać biuro łącznikowe NATO

Eksperci wskazują, jak może wyglądać teraz zaangażowanie Japonii w wojnę w Ukrainie

Portal o2.pl zapytał ekspertów zajmujących się kwestiami związanymi z obronnością, czy zmiany wprowadzane przez Japończyków mogą znacząco zmodyfikować charakter zaangażowania ich państwa w wojnę w Ukrainie.

Były attaché obrony Polski w Japonii komandor Mirosław Draus wskazał możliwość podjęcia przez Japonię działań dotyczących systemów walki radioelektronicznej, łączności, elementów budowy zabezpieczenia logistycznego oraz medycznego i ratowniczego. - Niewykluczone, że wsparcie w wymienionych dziedzinach mogłoby trafić do Ukrainy. Pozostaje tylko sposób, w jaki miałoby to być zrealizowane. Zmiana obowiązującego w Japonii prawa, działania zbrojne na terytorium Ukrainy, wydaje się mało realna - powiedział komandor Draus.

Inny ekspert - pragnąca zachować anonimowość osoba związana ze służbami wojskowymi - uważa, że Japończycy mogą przyczynić się do zaspokojenia ukraińskiego zapotrzebowania na wiele ważnych elementów wyposażenia wojskowego. - Mówimy naprawdę o wszystkim. Od ubrań po zaawansowane technologicznie rozwiązania. Japonia chce wspierać Ukrainę, naprawdę jest wola pomocy. Musi to robić rozsądnie, w sposób, który nie naruszy struktury ich sił zbrojnych. Ale myślę, że możemy być w tej kwestii niepoprawnie optymistyczni. Trochę cierpliwości - powiedział rozmówca portalu o2.pl.

Szef ukraińskiego wywiadu opublikował tajemniczy film. Chodzi o pomoc Japonii w wojnie z Rosją?

Spekulacje dotyczące japońskiego zaangażowanie w wojnę w Ukrainie mają też związek z nagraniem, jakie pojawiło się mediach społecznościowych. Przedstawia ono szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryła Budanowa, który siedzi kilkanaście minut w milczeniu, podczas gdy w tle widoczne są flagi Ukrainy oraz Japonii, a także - prawdopodobnie japońska - maskotka.

Mimo przesłanek mogących świadczyć o dążeniu Japonii do zwiększenia swojego zagranicznego zaangażowania wojskowego istnieją również powody, dla których zmiany te mogą być powolne i znacząco ograniczone. Komandor Mirosław Draus zauważył na przykład, że zamach na byłego premiera Japonii Shinzo Abe zniechęcił rząd do intensyfikacji eksportu broni i uzbrojenia. Ekspert wskazał w tym kontekście także uwarunkowania międzynarodowe oraz podkreślił, że wchodząca w skład koalicji rządowej partia Komeito nie chce porzucać pacyfistycznej doktryny Japonii.