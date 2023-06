Trump nie jest jedynym oskarżonym ws. przetrzymywania tajnych dokumentów. Pudła miał nosić Walt Nauta

Zobacz wideo Czarzasty do dziennikarki TVN: Halo, halo, ja tu nadaję

Walt Nauta to weteran marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. W czasie prezydentury Donalda Trumpa był jego doradcą wojskowym. Po opuszczeniu przez Trumpa Białego Domu został asystentem w jego posiadłości na Florydzie. Amerykańskie media opisują Nautę jako zaufanego człowieka Trumpa, bardzo przez niego lubianego i lojalnego.

Walt Nauta z sześcioma zarzutami. Grozi za nie nawet 90 lat więzienia

Nauta również jest oskarżony w procesie, który w poniedziałek ruszył przed sądem federalnym w Miami. 40-letniemu współpracownikowi byłego prezydenta postawiono sześć zarzutów karnych. Jak podaje BBC, łącznie grozi za nie 90 lat więzienia. Zarzuca mu się m.in. przetrzymywanie i ukrywanie dokumentów, składanie fałszywych zeznań czy spiskowanie w celu ukrycia faktów przed śledczymi. To Naucie Trump - według aktu oskarżenia - miał polecić przeniesienie pudeł z dokumentami z magazynu posiadłości Mar-a-Lago. Jak podaje BBC, z materiału wideo, którym dysponuje prokurator, wynika, że Nauta zabrał pudła z posiadłości przed tym, jak została ona przeszukana przez służby. Następnie niektóre z nich miał przynieść z powrotem. Doradca Trumpa miał również oszukiwać FBI podczas składania zeznań.

Prawniczka broni Trumpa: To nie jest Ameryka. Sytuacja jak w dyktaturze

We wtorek 9 czerwca miała miejsce historyczna rozprawa w USA. Trump jako pierwszy były prezydent Stanów Zjednoczonych w historii USA stanął przed sądem we wtorek w związku z zarzutami federalnymi. Byłemu prezydentowi postawiono łącznie 37 zarzutów w związku z jego postępowaniem z tajnymi dokumentami po opuszczeniu urzędu prezydenta. CNN podaje, że sąd federalny w Miami zdecydował o aresztowaniu Donalda Trumpa. Współoskarżony Walt Nauta również został formalnie aresztowany. Obaj nie przyznali się do winy.