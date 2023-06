Prawniczka broni Trumpa: To nie jest Ameryka. Sytuacja jak w dyktaturze

Donald Trump jako pierwszy były prezydent Stanów Zjednoczonych w historii USA stanął przed sądem w związku z zarzutami federalnymi. Byłemu prezydentowi postawiono łącznie 37 zarzutów, w związku z jego postępowaniem z tajnymi dokumentami po opuszczeniu urzędu prezydenta. CNN podaje, że sąd federalny w Miami zdecydował o aresztowaniu Donalda Trumpa. W trakcie, gdy były prezydent USA słuchał zarzutów jedna z jego prawniczek Alina Habba broniła go przed budynkiem sądu w Miami. Oskarżenia nazwała "bronią wymiaru sprawiedliwości".

REKLAMA

Zobacz wideo Biden ubiega się o reelekcję. Cimoszewicz: To dobra informacja, bo wiemy, jaka jest alternatywa

Prawniczka broni Trumpa: To nie jest Ameryka

- Ludzie odpowiedzialni za ten kraj nie kochają Ameryki. Nienawidzą Donalda Trumpa. Dziś nie chodzi o prezydenta Donalda J. Trumpa, który jest buntowniczy. Chodzi o zniszczenie długotrwałych amerykańskich zasad, które od tak dawna wyróżniają ten kraj.- mówiła Habba. - Jesteśmy w punkcie zwrotnym w historii naszego narodu. Ściganie czołowego przeciwnika politycznego jest taką sytuacją, które można zobaczyć w dyktaturach, takich jak Kuba i Wenezuela - dodawała i podkreślała, że to, co aktualnie dzieje się z Donaldem Trumpem, powinno "przerazić" wszystkich Amerykanów. - To nie są ideały, na których opiera się nasza demokracja. To nie jest nasza Ameryka - mówiła. Według niej w ostatnich latach nastąpił wzrost liczby politycznie motywowanych prokuratorów, a Trump jest jedną z ich ofiar. - Po cichu, ale agresywnie kultywują dwupoziomowy system sprawiedliwości, w którym wybiórcze traktowanie jest normą - grzmiała prawniczka, cytowana przez CNN.

Donald Trump trzymał tajne dokumenty w toalecie [ZDJĘCIA]

Donald Trump nie mógł znaleźć prawników

Wcześniej w rozmowie z CBS News mówiła, że zdaje sobie sprawę z zarzutów, które ciążą na Trumpie, ale według niej zespół prokuratorów specjalnego obrońcy stosuje "przestarzałą" ustawę o szpiegostwie "wobec przeciwników politycznych w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie widziano". Zapowiedziała też, że opinia publiczna usłyszy wersję byłego prezydenta USA. - To jest kontekst, którego brakuje - podkreślała, chociaż sama nie reprezentowała Trumpa w tej sprawie. "The Guardian" opisuje, że prawnikami, którzy pojawili się z Trumpem w sądzie, byli: były prokurator federalny Todd Blanche i były prokurator generalny Florydy Chris Kise. Były prezydent USA miał jednak problem ze stworzeniem zespołu prawniczego, ponieważ znany jest z odrzucania porad prawnych i wykorzystywania prawników do politycznych ataków. Część prawników obawiała się też, że ich reputacji ucierpi na obronie Donalda Trumpa.