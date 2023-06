Silvio Berlusconi zmarł 12 czerwca 2023 roku w wieku 86 lat po tym, jak trafił do szpitala w piątek na planowane badania związane z białaczką, jego pogrzeb odbędzie się w środę 14 czerwca. Były premier Włoch (funkcję tę pełnił trzykrotnie w latach: 1994-1995, 2001-2006 i 2008-2011) i lider ugrupowania Forza Italia był jednym z najbogatszych Włochów. Po śmierci Berlusconiego kondolencje złożył m.in. prezydent Rosji Władimir Putin.

Berlusconi nie żyje. Putin: Był prawdziwym przyjacielem

"Dla mnie Silvio był cenionym człowiekiem, prawdziwym przyjacielem" - napisał Putin w depeszy kondolencyjnej, udostępnionej na stronie rosyjskiego rządu. "Zawsze szczerze podziwiałem jego mądrość, umiejętność podejmowania wyważonych, dalekowzrocznych decyzji nawet w najtrudniejszych sytuacjach" - kontynuował. Dodał, że podczas ich spotkań zawsze był pod wrażeniem jego energii, optymizmu i poczucia humoru.

"Jego śmierć to niepowetowana strata i wielki smutek" - pisał. "Proszę o przekazanie wyrazów szczerego współczucia i wsparcia rodzinie i przyjaciołom Silvio. Wszystkim życzę siły w obliczu tej dotkliwej straty" - dodał. Berlusconiego opisywał jako konsekwentnego zwolennika wzmacniania przyjaznych stosunków włosko-rosyjskich, a także "prawdziwego patriotę, który zawsze stawiał interes ojczyzny ponad wszystko".

Silvio Berlusconi nie żyje. Były premier Włoch miał 86 lat

Berlusconi od lat chwalił się przyjaźnią z Putinem. Dostał od niego "słodki list"

Silvio Berlusconi i Władimir Putin od lat utrzymywali bliskie relacje, czym chętnie chwalił się były premier Włoch. Berlusconi niejednokrotnie bronił rosyjskiego dyktatora przed krytyką. Często odwiedzali się też i wymieniali prezentami. W październiku 2022 podczas spotkania w parlamencie z politykami Forza Italia były premier Włoch przyznał, że odnowił relację z Putinem. - Wysłał mi 20 butelek wódki i naprawdę słodki list urodzinowy. Odpowiedziałem 20 butelkami lambrusco i podobnie słodkim listem - opowiadał bez oporów. Nagranie z wypowiedzi opublikowała wówczas agencja informacja LaPress. Więcej na ten temat:

Przypomnijmy, półtora miesiąca po napaści Rosji na Ukrainę Berlusconi negatywnie wypowiedział się na temat Putina, co było wielkim zaskoczeniem dla opinii publicznej, ze względu na ich dotychczasową relację. - Poznałem go 20 lat temu, zawsze wydawał mi się człowiekiem o wielkim poczuciu zdrowego rozsądku, człowiekiem demokracji, człowiekiem pokoju. Niestety, okazało się, że nim nie jest, całkowicie się myliłem - mówił. Komentował też atak na Ukrainę. - Wielka szkoda, że do tego doszło. Musimy położyć kres brutalności wojny, a Włochy muszą dążyć do osiągnięcia kompromisu, który będzie do przyjęcia dla wszystkich. Wolność Ukrainy musi być zagwarantowana - przekazał.