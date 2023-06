Australia. Gdy odebrali syna ze żłobka, 10-tygodniowy chłopiec miał 20 szram. "Bałam się patrzeć"

Miesiąc temu opiekunowie żłobka Only About Children w Melbourne powiadomili jedną z matek, że jej 10-tygodniowy synek Noah miał zostać podrapany przez dwuletnie dziecko. "Poprosiłam opiekunkę, aby najpierw wysłała mi zdjęcie. Dostałam je dopiero półtorej godziny później i byłam nim zupełnie zszokowana. Na zdjęciu twarz mojego synka była cała podrapana, a niektóre rany wciąż krwawiły, mimo że opiekunka zapewniała, że już się nimi zajęła" - opowiedziała matka w długim wpisie na Facebooku. - Bałam się nawet patrzeć na te zdjęcia, były tak drastyczne - dodała w rozmowie z telewizją 9News.

REKLAMA

Zobacz wideo "W Polsce jest przyzwolenie na bicie dzieci"

10-tygodniowy chłopiec z 20 ranami na twarzy. Rodzice oburzeni tłumaczeniami żłobka

Po wiadomości rodzice Noah natychmiast pojechali do żłobka i zabrali dziecko do szpitala. Lekarz uspokoił ich, że rany nie powinny pozostawić blizn, ale ponieważ "chłopiec jest zbyt mały, aby przyjmować leki, nie pozostaje nic innego, jak czekać, aż rany same się zagoją".

Sejm. Minuta ciszy dla Doroty i zmarłych kobiet. Posłowie PiS nie wstali

Dyrekcja żłobka tłumaczyła się rzekomo, że zadrapania u Noah to tylko "wypadek" i że "takie incydenty zdarzają się codziennie przy opiece nad dziećmi". Dwulatek miał zaatakować chłopca w momencie, kiedy opiekunka była zajęta zmienianiem pieluchy innemu dziecku. To zupełnie nie przekonuje rodziców Noah. - Na jego twarzy jest aż 20 szram. Jak coś takiego mogło zdarzyć się przez przypadek? - zastanawia się matka. Podkreśliła, że placówka nie zaoferowała żadnej formy zadośćuczynienia za niedopilnowanie dzieci.

Władze żłobka wydały oświadczenie. Rodzice zgłosili sprawę do resortu edukacji

Gdy sprawa została nagłośniona przez australijskie media, Only About Children wydało oświadczenie. Władze żłobka zapewniły, że "bardzo poważnie traktują bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich dzieci", które są pod ich opieką. "Jesteśmy bardzo zasmuceni niedawnym incydentem" - dodano. Dyrekcja powiadomiła, że odbyła kolejną rozmowę z rodzicami Noah i że "od czasu incydentu nadal oferuje opiekę i wsparcie finansowe". Rodzice chłopca tymczasem zgłosili sprawę do australijskiego Departamentu Edukacji.