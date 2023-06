19-letni Polak aresztowany w Sztokholmie. Jest podejrzany o spowodowanie strzelaniny

Zobacz wideo Sławomir Nitras gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Do strzelaniny doszło w sobotę 10 czerwca w Farsta na przedmieściach na południe od Sztokholmu. Jak poinformowała szwedzka policja, w poniedziałek w wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby, a dwie zostały ranne. Rzecznik sztokholmskiej policji Towe Hägg w rozmowie ze szwedzkimi mediami poinformował, że ofiarami zajęli się przypadkowi przechodnie.

Szwecja. Strzelanina w centrum handlowym w Sztokholmie. Ofiara śmiertelna

Sztokholm. Strzelanina w Farsta. Podejrzani dwaj 19-latkowie

19-letni mężczyzna z bronią otworzył ogień około godziny 18:00 w sobotę przed wejściem do stacji metra i trafił w cztery osoby. 15-letni nastolatek zmarł na miejscu na skutek odniesionych ran. W poniedziałek poinformowano z kolei o śmierci 43-letniego mężczyzny. Jedną z rannych była kobieta w wieku 65 lat. Jak podaje Associated Press, powiedziała ona szwedzkiemu radiu publicznemu, że słyszała około pięciu strzałów. - Zostałam postrzelona w kolano - przekazała, dodając, że krwawiła, szukała schronienia za ścianą i krzyczała do innych, aby wezwali pomoc. Minister sprawiedliwości Gunnar Strommer powiedział w niedzielę, że według ustaleń policji, oddano w sumie 21 strzałów.

W wyniku pościgu policyjnego udało się zatrzymać dwóch 19-latków. W samochodzie, w którym się znajdowali, znaleziono broń, którą zabrano do badań. We wtorek okazało się, że zatrzymani to Polak Miłosz O. oraz Kurd Ronnie D. Polak był już wcześniej karany za rozboje i napad. Kurd z kolei jest synem imigrantów, był sądzony za przestępstwa narkotykowe. Obaj nie przyznali się do winy. Decyzją sądu zostali aresztowani na cztery tygodnie pod zarzutem zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Motyw działania młodych mężczyzn nie jest na razie znany.