Historyczna rozprawa Trumpa. Pierwszy były prezydent USA z zarzutami federalnymi stanie przed sądem

Associated Press informuje, że byłemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, postawiono łącznie 37 zarzutów w federalnym akcie oskarżenia związanym z jego postępowaniem z tajnymi dokumentami po opuszczeniu urzędu prezydenta. Trump ma stawić się we wtorek 13 czerwca w sądzie. Rozprawa ma rozpocząć się o godzinie 15:00 czasu lokalnego. Szczegółowy akt oskarżenia został podpisany przez doradcę Jacka Smitha i odpieczętowany na Florydzie, gdzie Trump stanie przed sądem. Oznacza to początek procesu, który zbiegnie się z republikańskimi prawyborami i kampanią prezydencką.

Sędzia, który ma przewodniczyć rozprawie Donalda Trumpa, przyznał, że postępowanie jest "prawdziwie historyczne i ma ogromne znaczenie". Jonathan Goodman podkreślił, że spodziewa się przewodniczyć jedynie wstępnemu przesłuchaniu Trumpa i jego współoskarżonego Walta Nauty, zanim sprawa zostanie przekazana federalnej sędzinie okręgowej Aileen Cannon. Podczas przesłuchania obaj oskarżeni mają zostać zapoznani z zarzutami, które im postawiono, złożyć wstępne oświadczenie o niewinności i ustalić warunki kaucji w oczekiwaniu na proces. W swoim poniedziałkowym pisemnym postanowieniu sędzia Goodman odrzucił prośbę grupy amerykańskich mediów o robienie zdjęć wewnątrz budynku sądu przed rozpoczęciem postępowania. CNN podaje, że adwokaci Todd Blanche i Chris Kise będą reprezentować byłego prezydenta w sądzie.

Specjalny doradca Jack Smith oskarżył Trumpa w 37-krotnym akcie oskarżenia, twierdząc, że były prezydent "źle obchodził się z tajnymi dokumentami przywiezionymi do jego rezydencji Mar-a-Lago" i "zaangażował się w spisek mający na celu utrudnianie wymiaru sprawiedliwości". Trump miał przewieźć do swojego domu setki niejawnych dokumentów, które zawierały ściśle tajne informacje, m.in. na temat amerykańskich programów jądrowych. Amerykańscy śledczy oskarżają Trumpa o celowe ukrywanie posiadanych dokumentów opatrzonych najwyższymi klauzulami tajności oraz uniemożliwienie dotarcia do nich. W akcie oskarżenia przeciw Trumpowi jest 31 zarzutów związanych z umyślnym przetrzymywaniem tajnych dokumentów, wymienia się też z osobna każdy dokument i klauzulę.

W piątek 9 czerwca rano Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych, że został wezwany do stawienia się we wtorek w sądzie federalnym w Miami. "Skorumpowana administracja Bidena poinformowała moich prawników, że postawiono mi zarzuty, najwyraźniej z uwagi na oszustwo pudełkowe. JESTEM NIEWINNYM CZŁOWIEKIEM!" - napisał na swojej platformie Truth Social. Trump wcześniej bronił decyzji o zatrzymaniu dokumentów, sugerując, że odtajnił je podczas prezydentury. Nie przedstawił jednak na to dowodów, a jego prawnicy odmówili przedstawienia tego argumentu w postępowaniu sądowym.