Łukaszenka skomentował plotki na temat swojego stanu zdrowia. "Byłem na nogach, biegałem, skakałem"

W piątek 9 czerwca oficjalna strona rządowa prezydenta Białorusi opublikowała informację prasową na temat wizyty Alaksandra Łukaszenki w Soczi w Rosji. Białoruski przywódca spotkał się tam z Władimirem Putinem w ramach współpracy Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU) i Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Według Łukaszenki, spotkanie w Soczi zostało zaplanowane dawno temu. Obecnie rosyjskie miasto jest gospodarzem spotkań Euroazjatyckiej Rady Międzyrządowej i Rady Szefów Rządów WNP. Jak ocenił Putin, cieszy go "tak duży postęp we współpracy gospodarczej obu krajów, a jej tempo jest wyjątkowo dobre". Białoruska propaganda opublikowała nagranie rzekomo pochodzące z tego spotkania. Jak się okazało, w rzeczywistości pochodzi ono jednak z 23 maja 2022 roku.

Jak czytamy na białoruskiej stronie rządowej oraz państwowej agencji informacyjnej Belta, we wtorek 13 czerwca białoruski przywódca miał odbyć spotkanie w obwodzie mińskim na terenie jednego z przedsiębiorstw kompleksu wojskowo-przemysłowego. Łukaszenka pytał również o kwestię uruchomienia produkcji krajowej amunicji. - Wasze polecenie uruchomienia produkcji najbardziej poszukiwanych rodzajów amunicji w Republice Białorusi zostało wykonane - powiedział przewodniczący Państwowego Urzędu Przemysłu Wojskowego Dmitrij Pantus. Według niego odpowiednie prace rozpoczęły się w listopadzie 2022 roku - informuje białoruska agencja. Na stronie rządowej nie pojawiły się jednak żadne zdjęcia z tej wizyty, jak to zazwyczaj następuje w wypadku różnych spotkań białoruskiego przywódcy. Jedynie serwis Belta opublikował fotografie, które mają pochodzić z wtorkowej wizyty.

We wtorek również agencja Belta opublikowała tekst o stanie zdrowia Alaksandra Łukaszenki. Białoruski przywódca skomentował doniesienia o swoim złym stanie zdrowia podczas rozmowy z mediami w trakcie swojej wizyty w obwodzie mińskim. - Wszystko, co zostało napisane, jest kłamstwem. Po prostu musiałem przez to przejść. Chociaż lepiej wziąć wolne, gdy jest się przeziębionym - mówił Łukaszenka.

Dyktator przekazał, że ma adenowirusa. - To nie jest zaraźliwa choroba, tak jak koronawirus, ale nie ma w niej nic dobrego i przyjemnego. Jak powiedzieli mi eksperci, całkowite wyleczenie się z niej zajmuje dużo czasu. Może trzy miesiące... Wszystko, co podawały media, było kłamstwem. Podali, że zabrali mnie do Centralnego Szpitala Klinicznego w Moskwie. Nawet nie wiem, gdzie jest ten Centralny Szpital Kliniczny. To kompletny nonsens. Gdybym rzeczywiście potrzebował pomocy, Putin wysłałby do mnie tuzin lekarzy z tego samego Centralnego Szpitala Klinicznego w ciągu kilku godzin - powiedział Łukaszenka. Jak dodał "to były kłamstwa". - Nie wierzcie im. Byłem na nogach, biegałem, skakałem, nawet grałem w hokeja. Ale zdałem sobie sprawę, że praca nie była dobrym pomysłem, ponieważ powrót do zdrowia zajmuje więcej czasu. Nie martwcie się, jestem bardzo żywy i zamierzam taki pozostać! - mówił.