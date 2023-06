Burdż Chalifa to najwyższy na świecie budynek, jedna z głównych atrakcji w Dubaju. W poniedziałek 12 czerwca został podświetlony w barwach białej, niebieskiej i czerwonej, które symbolizują rosyjską flagę. Nie ma wątpliwości, że akcja została skierowana ku celebracji Rosji, ponieważ na oficjalnym profilu wieżowca pojawiły się życzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Wieżowce, pustynia i morze, nowoczesność i tradycja. Tak wygląda Dubaj

Dubaj. Wieżowiec Burdż Chalifa został oświetlony rosyjskimi barwami

Rosja otrzymała życzenia, których wyrazem była iluminacja w barwach jej flagi oraz załączony krótki tekst wyjaśniający powód oświetlenia Burdż Chalify. "Tego wieczoru Burdż Chalifa celebruje bogatą historię, historię pełną życia oraz niezwykłe osiągnięcia Rosji. Życzymy rosyjskiemu narodowi niezapomnianej uroczystości i przyszłości usłanej jednością i dobrobytem" - brzmiał wpis opublikowany na oficjalnym Instagramie Burdż Chalify. Nexta dodała krótki film prezentujący oświetlony budynek w Dubaju.

Powodem świętowania był Dzień Rosji obchodzony co roku 12 czerwca jako święto państwowe. Wieżowiec w Dubaju nie pierwszy raz rozświetlił się innymi barwami narodowymi, ponieważ upamiętniane były również święta innych krajów. Jednak to zdjęcie Burdź Chalify z rosyjskimi kolorami wywołało największy odbiór zarówno w komentarzach, jak i polubieniach na Instagramie. Internauci poddawali słuszność upamiętnienia święta państwa, które 24 lutego 2022 roku zaatakowało Ukrainę.

Horror podczas lotu do Dubaju. Silnik zajął się ogniem. Rzecznik przeprasza

Internauci reagują na oświetlenie Burdż Chalify w Dubaju barwami Rosji

Wśród komentatorów znajdowało się wielu Rosjan popierających inicjatywę, ale nie brakowało również krytyki ze strony przedstawicieli innych państw. Międzynarodowe niezadowolenie związane z oświetleniem Burdź Chalify było wyrażane za pomocą emotikonów prezentujących m.in. mdłości, zmartwienie i zaskoczenie. "Co z brutalnie zamordowanymi tysiącami dzieci w Ukrainie?" - brzmiał jeden z komentarzy. "To wstyd dla Dubaju. Rosja jest terrorystycznym państwem" - napisała jedna z użytkowniczek Instagrama. "Wstydźcie się, Rosja zabija mój kraj" - napisała internautka z Ukrainy. "Wspieracie terroryzm" - można było przeczytać w wielu komentarzach.

Wypowiadali się również Rosjanie przeciwni wojnie. Jedna z popularnych wypowiedzi w języku rosyjskim otrzymała 2,5 tys. polubień. Jej autor stwierdził, że konflikt, który trwa, nie jest pozytywny dla żadnej ze stron. "To, co dzieje się teraz między naszymi krajami, z pewnością nie przypomina tego, co wyobrażali sobie ludzie żyjący w XXI wieku. Byliśmy bratnim narodem, ale w ciągu ostatnich 10 lat staliśmy się wrogami i życzyliśmy sobie śmierci. Tu nie ma dobrych i złych. Wszyscy jesteśmy ludźmi" - napisał Rosjanin.