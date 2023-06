Bestialski atak Rosjan na blok mieszkalny w Krzywym Rogu. Ludzie zostali uwięzieni pod gruzami

Rosjanie zaatakowali cele cywilne w Krzywym Rogu w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie Ukrainy. Szef tamtejszej administracji wojskowej Ołeksandr Wikuł poinformował, że precyzyjny pocisk trafił w pięciopiętrowy budynek mieszkalny, wskutek czego blok się zapalił. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, prawdopodobnie pod gruzami budynku są ludzie. Zginęły co najmniej trzy osoby, a co najmniej 25 zostało rannych - 19 z nich trafiło do szpitala. Poszkodowani są w ciężkim stanie.

Krzywy Róg. Atak Rosjan na cywilne cele

Pociski spadły też w kilku innych miejscach w Krzywym Rogu, m.in. na prywatne przedsiębiorstwo. Tam również pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Na miejscu trwa akcja ratowników. Wiadomo na razie o trzech ofiarach śmiertelnych i czterech osobach rannych. Spłonęło też kilka samochodów. Uszkodzone zostały również jednostki ratownicze.

Wojna w Ukrainie. Aktualna sytuacja

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że w ciągu minionej doby siły rosyjskie wystrzeliły czternaście pocisków manewrujących i cztery irańskie drony jednokierunkowe Shahed. Jeden z nich uderzył w cywilne przedsiębiorstwo przemysłowe w Charkowie. Ponadto Rosjanie przeprowadzili 31 nalotów i 47 razy strzelali z systemów rakietowych wycelowanych w pozycje wojsk ukraińskich i obszary zaludnione. W nocy agresorzy wystrzelili rakiety m.in. na Kijów, jednak wszystkie przechwyciła ukraińska obrona powietrzna. Prawdopodobieństwo ataków rakietowych i powietrznych na Ukrainę pozostaje bardzo wysokie - ostrzega ukraińska armia.

Siły rosyjskie wciąż koncentrują swoje główne wysiłki na próbach pełnego zajęcia obwodów ługańskiego i donieckiego, gdzie trwają ciężkie walki. W ciągu ostatniej doby na tym odcinku frontu doszło do 26 starć bojowych.