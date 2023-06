Lekarz Białego Domu Kevin O'Connor w oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom poinformował, że Joe Biden w niedzielę 11 czerwca zgłosił ból zęba przedtrzonowego. Jeszcze tego samego dnia prezydent Stanów Zjednoczonych przeszedł wstępny zabieg leczenia kanałowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Po wizycie w Kijowie Joe Biden przyjechał do Polski. Spotkał się m.in. z Andrzejem Dudą

Joe Biden przeszedł pilny zabieg. Biały Dom wydał oświadczenie

Według informacji przekazanych przez służby prasowe Białego Domu, Joe Biden miał pomyślnie przejść całą procedurę w White House Dental Operatory, jednak nadal odczuwał dyskomfort. W związku z tym prezydencki zespół dentystyczny z Narodowego Wojskowego Centrum Medycznego im. Waltera Reeda przeprowadził kolejną procedurę w poniedziałek.

Groźny upadek Joe Bidena. Potknął się o torbę na scenie [NAGRANIE]

Zabieg nie był na tyle skomplikowany, by wymagał narkozy. Wobec tego, jak poinformowały służby prasowe, nie było konieczne zastosowanie 25. poprawki do konstytucji USA, zgodnie z którą władza zostaje tymczasowo przekazana w ręce wiceprezydenta. W trakcie kadencji Joe Bidena 25. poprawkę zastosowano wyłącznie raz, w 2021 roku, kiedy prezydent został znieczulony do przeprowadzenia kolonoskopii. Wówczas przez kilka godzin w obowiązkach zastępowała go wiceprezydentka Kamala Harris.

Bestialski atak Rosjan na blok mieszkalny w Krzywym Rogu. Ludzie pod gruzami

Prezydent Joe Biden odwołał spotkanie z szefem NATO

Poniedziałkowy zabieg i późniejszy dyskomfort prezydenta spowodował zmianę kilku planów głowy państwa. Joe Biden musiał odwołać udział m.in. w obchodach poświęconych sportowcom z college'u, czy w przyjęciu dla szefów amerykańskich misji dyplomatycznych. Przede wszystkim został zmuszony także do przełożenia zaplanowanego na poniedziałek na godzinę 15:15 czasu lokalnego (godzina 21:15 czasu polskiego) spotkania z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Spotkanie to odbędzie się najprawdopodobniej we wtorek.