Rosyjski porucznik uciekł z kraju, by uniknąć walki. "Odmówiłem bycia wspólnikiem w zbrodni"

Dmitrij Miszow, 26-letni porucznik i nawigator śmigłowca szturmowego, stacjonował w obwodzie pskowskim w północno-zachodniej Rosji. Jak sam przyznał w rozmowie z brytyjskim serwisem bbc.com, kiedy jego samolot zaczął być przygotowywany do walki, wiedział, że nie chodzi o ćwiczenia, a o prawdziwą wojnę. Wtedy podjął decyzję o ucieczce, która miała być dla niego "ostatnią deską ratunku". Po uzyskaniu azylu politycznego na Litwie opowiedział o powszechnym niezadowoleniu z wojskowych zarobków, niskich morale żołnierzy oraz kłamliwych statystykach publikowanych przez władze.

REKLAMA

Zobacz wideo Rosjanie wysadzili tamę na Dnieprze. Czy czeka nas katastrofa nuklearna? Dmytro Kułeba reaguje

Uciekł z kraju, by uniknąć walki przeciwko Ukrainie

Jak podkreślił serwis bbc.com, Dmitrij jest jednym z nielicznych służących oficerów wojskowych, którzy uciekli z kraju, by uniknąć udziału w walkach w Ukrainie. Początkowo lotnik został wysłany na Białoruś, gdzie zajmował się transportem ładunków wojskowych. W kwietniu ubiegłego roku powrócił do Rosji, gdzie chciał opuścić wojsko. Po zarządzonej przez Władimira Putina powszechnej mobilizacji okazało się to jednak niemożliwe. 26-latek twierdzi, że dotychczas nie był w Ukrainie. Kiedy w styczniu otrzymał informację o nadchodzącej "misji", podjął decyzję o ucieczce z kraju.

Jestem oficerem wojskowym, moim obowiązkiem jest obrona mojego kraju przed agresją. Nie muszę być wspólnikiem w zbrodni. Nikt nam nie wyjaśnił, dlaczego ta wojna się zaczęła, dlaczego musieliśmy atakować Ukraińców i niszczyć ich miasta ?

- mówił w rozmowie z bbc.com Dmitrij Miszow.

Matki żołnierzy zagrożeniem dla Putina? "Nie są gotowe stracić dzieci"

Rosyjski porucznik o ucieczce z kraju: Odmówiłem bycia wspólnikiem w zbrodni

Rosyjski oficer szukał pomocy na kanałach Telegramu. W ten sposób wytyczył trasę przez las, dzięki czemu mógł dotrzeć do granic UE. Po pieszej wędrówce dotarł do drucianego ogrodzenia. Kiedy je przekroczył "wreszcie mógł swobodnie oddychać". Ostatecznie Dmitrij trafił na teren Litwy, gdzie uzyskał azyl polityczny.

Nie odmawiałem służby w armii jako takiej. Służyłbym mojemu krajowi, gdyby stanął w obliczu realnego zagrożenia. Odmawiałem tylko bycia wspólnikiem w zbrodni. Gdybym wszedł na pokład tego helikoptera, odebrałbym życie co najmniej kilkudziesięciu osobom. Nie chciałem tego zrobić. Ukraińcy nie są naszymi wrogami.

- podkreślił 26-latek w rozmowie z dziennikarzami.

Ukraińcy: Rosjanie strzelali do cywilów uciekających przed powodzią

Słaba kondycja rosyjskiej armii

Młody oficer w rozmowie z brytyjskim serwisem opowiedział także o stanie rosyjskiej armii. Nastroje wśród żołnierzy określił jako mieszane. Jedni mieli popierać wojnę, inni być jej przeciwni. Według 26-latka bardzo niewielu wierzy w to, że walczą w obronie Rosji. Nikt z biorących udział w walce nie wierzy także w doniesienia o dobrej sytuacji armii na froncie, niskich stratach, czy w jakiekolwiek inne oficjalne statystyki przekazywane przez władze - uważa 26-latek. Żołnierzy do walki mają zniechęcać również niskie zarobki. Coraz częściej można usłyszeć także o przypadkach Rosjan chcących walczyć po stronie Ukrainy w Rosyjskim Korpusie Ochotniczym. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Były wagnerowiec chce walczyć przeciw Rosji. Wściekły Prigożyn zapowiada "tradycyjną" karę [WIDEO]