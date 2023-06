Silvio Berlusconi w ubiegły piątek trafił do szpitala San Raffaele w Mediolanie, gdzie miał przejść badania w związku z przewlekłą białaczką monocytową, na którą chorował. O śmierci byłego trzykrotnego premiera Włoch poinformowała w poniedziałek 12 czerwca włoska agencja Ansa. Silvio Berlusconi miał 86 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Gawkowski: Jeśli PiS znowu wygra, wprowadzi rządy autorytarne

Pogrzeb Silvio Berlusconiego. Znane są szczegóły uroczystości

Jak poinformowały włoskie media, trumna z ciałem Berlusconiego ze szpitala w Mediolanie zostanie przewieziona do jego rezydencji w Arcore. Z kolei już we wtorek ciało byłego premiera Włoch przetransportowane zostanie do miejscowości Cologno Monzese, do studia telewizji Mediaset, której założycielem był polityk. Pogrzeb odbędzie się w środę. Agencja Ansa, powołując się na kurię w stolicy Lombardii, które było rodzinnym miastem włoskiego magnata finansowego, poinformowała, że w uroczystości udział weźmie m.in. prezydent Włoch Sergio Matarella. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy.

Przyjaciel Putina boi się "nuklearnej apokalipsy". Berlusconi szuka schronu

Silvio Berlusconi nie żyje. Miał 86 lat

Silvio Berlusconi w ciągu kilku ostatnich lat był kilkukrotnie hospitalizowany. W czerwcu 2016 roku przeszedł operację wymiany zastawki aortalnej. Z kolei w 2019 roku trafił do szpitala w wyniku ostrej kolki nerkowej. Zaledwie rok później Berlusconi zachorował na COVID-19, w wyniku którego rozwinęło się u niego obustronne zapalenie płuc. Na początku kwietnia br. lider ugrupowania Forza Italia hospitalizowany był po raz kolejny w związku z ciężką infekcją płuc, tym razem związaną z przewlekłą białaczką mielmonocytową, którą zdiagnozowano u niego w przeszłości. Nie wiadomo jednak kiedy nowotwór został wykryty u byłego premiera. Łącznie w kwietniu i maju Berlusconi przebywał w szpitalu w Mediolanie 45 dni. W piątek po raz kolejny trafił do placówki, gdzie miał przejść kontrolne badania w związku z chorobą nowotworową. W poniedziałek 12 czerwca 2023 roku włoskie media poinformowały o śmierci wieloletniego polityka i magnata finansowego, który zmarł w wieku 86 lat.

Afera "bunga bunga". Berlusconi uniewinniony ws. płacenia za fałszywe zeznania

Nie żyje trzykrotny premier Włoch. Kim był Silvio Berlusconi?

Silvio Berlusconi urodził się 29 września 1936 roku w Mediolanie. W tym samym mieście ukończył studia prawnicze. W 1973 założył telewizję kablową Telemilano, która została przekształcona w pierwszą krajową prywatną stację telewizyjną - Canale 5. W kolejnych latach powiększył swoje medialne wpływy, a jego własnością stały się sieci telewizyjne La Cinq, Tele 5 czy Telecinco. W swojej karierze był także prezesem klubu piłkarskiego AC Milan. W 1994 został premierem Włoch. Swój urząd pełnił przez niecały rok. Na stanowisko powrócił w 2001 roku. Wówczas rządził krajem przez pięć lat. Ostatni raz piastował to samo stanowisko w 2008 roku. W 2011 roku polityczna kariera Berlusconiego została przerwana przez doniesienia o oszustwach podatkowych premiera. Wobec polityka toczyło się 20 postępowań. W 2013 skazano go m.in. za defraudację pieniędzy z jego koncernu. Mimo wydania wyroku, z uwagi na wiek, Berlusconi nie trafił do więzienia. Do polityki powrócił dopiero w 2022 roku. Obecnie partia Forza Italia utworzona przez włoskiego polityka w 1994 roku jest członkiem koalicji rządzącej.