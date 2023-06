Zobacz wideo Zalane wioski w Ukrainie po przerwaniu zapory

Ludzkie czaszki, hełm i amuniacja - ukraiński kanał TSN publikuje na Telegramie półminutowe nagranie, na którym widać, jak jego autor chodzi po piaszczystym dnie Zbiornika Kachowskiego, na którym leżą szczątki z czasów II wojny światowej. "Po tym, jak woda opadła z powodu wybuchu w elektrowni wodnej, odkryto kości z czasów II wojny światowej" - czytamy w poście. TSN informuje o apelu lokalnych władz, które przestrzegają, żeby "nie wychodzić na spacery po dnie, które stało się suchym lądem". "W pobliżu wsi Pokrowskie odsłoniły się fundamenty starego kościoła, a obok niego stary cmentarz" - czytamy.

W mediach społecznościowych publikowane są również nowe zdjęcia, pokazujące niski i ciągle opadający poziom wody po wysadzeniu przez Rosjan tamy na Dnieprze. Udostępnia je na Twitterze m.in. NEXTA TV.

Rosja nie przestaje atakować zalanych terenów Ukrainy. Zginęły trzy osoby

Minionej doby w wyniku rosyjskich ataków w Chersoniu zginęło trzech cywilów, a 12 zostało rannych. Jak poinformował na Telegramie gubernator obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin, w ciągu ostatniego dnia Rosja przeprowadziła łącznie 26 nalotów, wystrzeliwując 132 pociski z moździerzy, artylerii, Grad MLRS, UAV i samolotów. Prokudin podkreśla, że rosyjskie wojsko celowało atakuje dzielnice mieszkalne. Agencja Unian cytuje poniedziałkowe oświadczenie szefa obwodu chersońskiego, który podał, że poziom wody w zalanych miastach, miasteczkach i wsiach obniżył się w ciągu nocy o 64 centymetry. Po wysadzeniu tamy na Dnieprze zalanych zostało 46 miast, miasteczek i wsi - dodał Prokudin. I dodał, że tylko z Chersonia ewakuowano 2318 obywateli.

O tym, że głównymi celami ataków Rosjan są cywile i wolontariusze, którzy prowadzą ewakuację razem ze służbami, mówili w Polskim Radiu medycy, obecni na miejscu powodzi na południu Ukrainy. Polacy wskazują, że Rosjanie nie ewakuują cywilów dotkniętych powodzią z terenów, które kontrolują. Władze w Kijowie i Międzynarodowy Trybunał Karny wszczęły postępowanie w sprawie wysadzenia przez Rosjan tamy na Dnieprze. W ocenie międzynarodowych prawników, takie działanie jest zbrodnią wojenną. Wołodymyr Zełenski w niedzielnym, wieczornym przemówieniu poinformował o wszczęciu postępowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. - Już pierwszego dnia po katastrofie Prokurator Generalny Ukrainy skierował do MTK stosowny apel o zbadanie tej katastrofy. Prace już się rozpoczęły. To bardzo ważne, żeby przedstawiciele międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości na własne oczy ujrzeli konsekwencje tego rosyjskiego ataku terrorystycznego, zobaczyli, że rosyjski terror trwa. Trwa z najbardziej cynicznym ostrzałem zalanego terytorium, terytorium ewakuacji - podkreślił prezydent Ukrainy. Dodał, że "rosyjscy terroryści" i całe "terrorystyczne państwo", jakim jest Rosja, muszą ponieść pełną odpowiedzialność.

Telefoniczna rozmowa prezydentów Ukrainy i Polski

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodmyrem Zełenskim We wpisie na Twitterze przekazano, że przywódcy omówili ustalenia szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki w Bratysławie oraz aktualny stan przygotowań do lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Ponadto prezydent Ukrainy poinformował Andrzeja Dudę o sytuacji na froncie w związku z trwającą rosyjską agresją. Wołodymyr Zełenski napisał na Twitterze po rozmowie, że jest wdzięczny za znaczące wsparcie, jakie otrzymuje od Polski. "Omówiliśmy również dalsze priorytetowe potrzeby. Dziękuję Andrzejowi za silną i niezachwianą pozycję" - podkreślił we wpisie.

Najnowszy raport ukraińskiego dowództwa zawiera informacje o tym, że jego wojska przesunęły swoje pozycje o kilka kilometrów w głąb okupowanego terytorium na południu kraju. Poinformowały o tym ukraińskie władze. Zacięte walki trwają także w Donbasie. Ogółem ostatniej doby, jak przekazał ukraiński Sztab Generalny, doszło do 25 bezpośrednich starć z wrogiem. Według oficjalnych informacji, podanych przez władze w Kijowie, ukraińskie oddziały wyzwoliły wsie Błahodatne, Neskuczne, oraz Makariwkę i przesunęły się około 7 km do przodu. Jest to odcinek frontu na południu kraju, na pograniczu obwodów donieckiego i zaporoskiego, gdzie ukraińskie oddziały od kilku dni prowadzą działania ofensywne. Według nieoficjalnych danych Ukraińcy mogli przesunąć się tam nawet o kilkanaście kilometrów. Inny kierunek ataków ukraińskich wojsk na południowym froncie to odcinek na południe od miasta Orichiw w obwodzie zaporoskim. Z kolei na wschodnim odcinku frontu w Donbasie intensywne walki trwają wokół Bachmutu, Awdijiwki, a także na pograniczu obwodów ługańskiego i donieckiego w kierunku miasta Łyman.

Zełenski: Międzynarodowy Trybunał Karny wszczyna śledztwo ws. wysadzenia zapory w Nowej Kachowce

