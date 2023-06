We wtorek 11 czerwca odbyła się kolejna wymiana jeńców wojennych między Ukrainą a Rosją. Schwytanych rosyjskich żołnierzy odwiedził Denis Nikitin, dowódca RDK, czyli Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (to grupa paramilitarna, która wspiera Ukrainę w czasie rosyjskiej agresji - red.). Nikitin zaproponował Rosjanom wstąpienie w szeregi RDK lub przystąpienie do programu "Chcę żyć", który ułatwia poddanie się. Ukraińskie władze zapewniają jeńcom traktowanie zgodne z międzynarodowymi konwencjami, a także możliwość powrotu do domu. Jeńcy mogą również ubiegać się o azyl polityczny.

Jak widać na nagraniu udostępnianym przez ukraińskie media, na wezwanie Nikitina z miejsca podniósł się jeden żołnierz - Władysław Izmaiłow, były najemnik z grupy Wagnera. Rosjanin zgłosił chęć dołączenia do RDK:

Na reakcję szefa wagnerowców nie trzeba było długo czekać. Jewgienij Prigożyn potwierdził, że Władimir Izmaiłow został zwerbowany do Wagnera z kolonii Samara i został w listopadzie schwytany przez Ukraińców. - Władysław Izmaiłow jest zdrajcą. I jestem pewien, że poniesie należytą karę zgodnie z tradycjami grupy Wagnera - zagroził Prigożyn na nagraniu audio opublikowanym m.in. przez kanał portalu Insider UA. - Mam nadzieję, że znajdziemy go i zabijemy w uczciwej walce - dodał "kucharz Putina".

"Tradycja", o której mówił Prigożyn, to głównie egzekucje z użyciem młota kowalskiego. Jesienią zeszłego roku w tak drastyczny sposób został zabity Jewgienij Nużyn - najemnik Prigożyna, który oddał się w ręce Ukraińców i przed kamerami powiedział, że jest gotowy walczyć z Rosją. Wagnerowcy w akcie zemsty roztrzaskali mu głowę. Wszystko nagrali i zamieścili w sieci.