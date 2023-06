Prigożyn buntuje się przeciwko Kremlowi? "Przybiegną, błagając o pomoc"

Minister Obrony Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu wydał dekret zobowiązujący wszystkich członków "wojskowych formacji ochotniczych" do zawarcia kontraktu z rosyjskim ministerstwem obrony. Obowiązek uderzający między innymi w grupę Wagnera spotkał się ze zdecydowanym oporem ze strony jej przywódcy. Prigożyn zasugerował, że ma on na celu zmuszenie jego żołnierzy do posłuszeństwa poprzez zaniechanie dostaw broni.

REKLAMA

Zobacz wideo Zalane wioski w Ukrainie po przerwaniu zapory

Bunt przywódcy Wagnerowców. "Grupa nie podpisze żadnych umów z Szojgu"

"Grupa Wagnera jest już organicznie zintegrowana z systemem sił zbrojnych i realizuje zadania opracowane wspólnie z byłym dowódcą Zjednoczonej Grupy Sił, generałem armii Siergiejem Surowikinem" - argumentował Prigożyn. Jak informuje "The Moscow Times", przywódca grupy stwierdził, że nie podpisze żadnych umów z Szojgu, które dotyczą wyłącznie Ministerstwa Obrony Narodowej i podlegających mu osób. Dodatkowym uzasadnieniem odmowy ma być różnica w poziomie wyszkolenia grupy najemników a regularnego wojska. Zdaniem Prigożyna nieudolność ministra w zarządzaniu żołnierzami sprawiła, że ich skuteczność nie dorównuje wagnerowcom.

Wojna w Ukrainie. Prigożyn o zwycięstwie Rosji: Musi spełnić trzy warunki

Prigożyn o Kremlu: Jak coś się wydarzy, przybiegną, niosąc broń i amunicję z błaganiem o pomoc

W obowiązkowej umowie z władzami państwa szef grupy najemników upatruje również sposobu na ograniczenie ich niezależności. Odmowa posłuszeństwa miałaby się wiązać ze wstrzymaniem dostaw amunicji. "Jeśli chodzi o to, co może się stać po tym rozkazie - nie dostaniemy broni i amunicji - dowiemy się, jak to mówią, kiedy uderzą pioruny, przybiegną i przyniosą broń i amunicję, błagając o pomoc" - stwierdził Prigożyn, jak cytuje Ukraińska Prawda. Szojgu utrzymuje, że kontrakt ma na celu zapewnienie ochotnikom odpowiedniego statusu prawnego, umożliwiającego korzystanie z państwowych programów socjalnych i pomocowych.