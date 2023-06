Pierwsze efekty kontrofensywy. Ukraińcy odbili Błahodatne i wywiesili swoją flagę [WIDEO]

Rzecznik wschodniej grupy wojsk Serhij Czerewaty poinformował w niedzielę, że ukraińska armia wyzwoliła Błahodatne. Miejscowość została odbita m.in. przez żołnierzy 68. samodzielnej brygady imienia Ołeksa Dowbusza. Czerewaty dodał, że podczas wyzwalania Błahodatnego udało się wziąć do niewoli rosyjskich żołnierzy, a nie żołnierzy tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej czy najemników z prywatnych firm. - Otrzymane od nich informacje pomogą w dalszym wyzwalaniu ukraińskiej ziemi - podkreślił.

Wałerij Szerszen, rzecznik jednostek rozmieszczonych na południowym i wschodnim froncie, przekazał, że nad Błahodatne wisi już flaga Ukrainy. - Widzimy pierwsze efekty działań kontrofensywnych. To efekty lokalne, ale działają bardzo motywująco - zwrócił uwagę.

Ukraińska kontrofensywa. Sytuacja w Bachmucie

Serhij Czerewaty powiedział, że w sektorze Bachmutu ukraińskie oddziały kontratakują i nacierają wzdłuż północnej i południowej flanki. - Ukraińskie Siły Zbrojne prowadzą operacje bojowe wokół Bachmutu, ale nie prowadzimy tam dużej ofensywy - zaznaczył. - Wykorzystując fakt, że Rosjanie są nieco osłabieni z powodu rotacji wojsk, zaatakowaliśmy ich, kontratakujemy i posuwamy się wzdłuż północnej i południowej flanki. Każdego dnia Rosjanie ponoszą straty w sektorze Bachmutu. W ciągu ostatniej doby 92 z nich zostało zabitych, a 164 - rannych - przekazał Serhij Czerewaty.

Przywódca okupowanego Krymu Siergiej Aksionow poinformował w niedzielę, że na trasie kolejowej prowadzącej na półwysep doszło do uszkodzenia torów. Jak dodał, na 3-4 godziny wstrzymany został ruch. Prorosyjski polityk nie wyjaśnił, co było przyczyną awarii, ale zapewnił, że odpowiednie służby działają na miejscu. Tymczasem rosyjski kanał Baza podaje, że doszło tam do eksplozji. Wybuch miał nastąpić, kiedy torami przejeżdżał pociąg towarowy. Trasa ta jest ważna dla Krymu - jest nią bowiem transportowany sprzęt na okupowany półwysep. Wcześniej partyzanci ukraińsko-tatarskiego ruchu oporu Atesz poinformowali się obserwują stację Hwardijśke, na której znajduje się rosyjski sprzęt. "Przed nami nie ma ukrycia" - napisali. Później zasugerowali, że mogą mieć coś wspólnego z wybuchem na Krymie.

Oficer ukraińskiej armii Anatolij Sztefan poinformował z kolei, że partyzanci z Melitopola wysadzili ważny dla logistyki okupowanych władz Półwyspu Krymskiego most kolejowy w tymczasowo okupowanej Jakymiwce w obwodzie zaporoskim.