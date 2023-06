Olaf Scholz w ogniu krytyki. "Jeśli potrafisz się z tego śmiać, nie powinieneś rządzić państwem"

W sobotę podczas Kongresu Kościoła Ewangelickiego w Norymberdze Olaf Scholz opowiedział swój "żart" z posiedzenia Rady Europy, podczas którego omawiano kwestię migracji. - Niemcy muszą mieć wielką plażę nad Morzem Śródziemnym, skoro więcej uchodźców przybywających do Europy przez Morze Śródziemne dociera właśnie do Niemiec niż do krajów faktycznie graniczących z Morzem Śródziemnym - powiedział niemiecki kanclerz. Jak dodał, niezbędna jest "wspólna odpowiedzialność państw UE za osiągnięcie bardziej sprawiedliwej procedury relokacji uchodźców w Europie".

Krytyka po słowach Scholza. "Kanclerz nie powinien żartować z cierpienia ludzi"

"Żart" Olafa Scholza wywołał falę krytyki. Do słów polityka odniosła się m.in. organizacja Sea Watch, która pomaga uchodźcom przypływającym do Europy. Poinformowała ona, że od początku tego roku tylko w basenie Morza Śródziemnego zginęło ponad 1150 migrantów. "To, co powiedział kanclerz Scholz, to kiepski żart. Jeśli potrafisz się z tego śmiać, nie powinieneś rządzić państwem" - podkreśliła.

Również Matthias Hauer z Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej zaznaczył, że "kanclerz nie powinien żartować z cierpienia ludzi". "Socjaldemokratyczny kanclerz nigdy nie powinien tak mówić o ludziach" - napisała Lilly Blaudszun, działaczka Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. Na słowa Scholza zareagował też Bernd Riexinger. "Co to za tandetny żart?! Co jest zabawnego w tym, że setki ludzi są wyrzucane co roku na plaże Morza Śródziemnego. Scholz woli kłaniać się nacjonalistom i rasistom, zamiast bronić praw człowieka!" - podkreślił parlamentarzysta.

Morawiecki do komisarzy UE: Sorry, przyjaciele. Nie zgadzamy się na dyktat

Jest porozumienie krajów UE ws. relokacji migrantów

Przypomnijmy, w czwartek w Luksemburgu został przyjęty pakt migracyjny. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki, który uczestniczył w obradach, zdecydowanie skrytykował założenia paktu i zapisaną w nim warunkowość. Zgodnie z nią albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Przedstawiciel Polski stwierdził, że jest to "kara" i zwrócił uwagę na dysproporcje w przeznaczanych funduszach na uchodźców z Ukrainy, których Polska przyjęła ponad milion i na migrantów z południa Europy. - Jeżeli na uchodźców wojennych średnio była kwota przeznaczona 200 euro na uchodźcę, a tu mówimy o dwudziestu paru tysiącach, no to wydaje się, że gdzieś został ten balans zachwiany - ocenił polityk.

W pakcie zapisano również trzecią możliwość: wsparcie operacyjne, ale nie jest ono traktowanie na równi z pozostałymi - opłatą i relokacją. Decyzja o formie wsparcia ma należeć do państwa, które zwróci się o nie do pozostałych państw UE. Wszystkie te trzy rozwiązania tworzą tak zwaną "obowiązkową solidarność". Wiceszef polskiego MSWiA stwierdził jednak, że "nie ma solidarności bez jedności", a w tak delikatnych kwestii nie należy rozstrzygać większością głosów, ale "jednomyślnie przez unijnych przywódców na szczycie UE". Przyjęty w czwartek pakt migracyjny będzie teraz negocjowany z Parlamentem Europejskim, by dopracować jego ostateczny kształt.