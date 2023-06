Francja. Są zarzuty dla nożownika z Annecy. Mężczyzna zaatakował dzieci na placu zabaw

Przetrzymywany od dwóch dni w policyjnym areszcie Syryjczyk Abdalmasih H. nie rozmawia ze śledczymi. Poddano go dwóm badaniom psychiatrycznym i stwierdzono, że może przebywać w areszcie. Uznano też, że nie cierpi na urojenia. Śledczy zaznaczają, że na razie jest za wcześnie, by potwierdzić lub wykluczyć inne problemy psychiczne. Stan pięciu z jego ofiar po ataku określano jako ciężki. Obecnie obrażenia nie zagrażają już ich życiu. Nożownikowi postawiono zarzut usiłowania zabójstwa.

Atak nożownika w Annecy. Ranne zostały dzieci

Do ataku doszło w czwartkowy poranek w mieście Annecy we wschodniej Francji. O napaści w krótkim tweecie poinformował Gerald Darmanin, minister spraw wewnętrznych Francji. "Kilka osób, w tym dzieci, zostało ranionych przez osobę uzbrojoną w nóż na placu w Annecy. Mężczyzna został zatrzymany dzięki bardzo szybkiej interwencji policji" - czytamy we w pisie polityka na Twitterze.

W ataku rannych zostało sześć osób, w tym czworo dzieci. Wśród dzieci dwoje ma obywatelstwo francuskie, jedno - holenderskie i jedno - angielskie. Jedno dziecko ma dwadzieścia dwa miesiące, dwoje jest w wieku dwóch lat, a jedno ma trzy lata. Wśród ofiar są też dwie osoby dorosłe.

Napaści dokonał 31-letni syryjski uchodźca, który ubiegał się o azyl we Francji. Śledczy ustalili, że przebywał on we Francji od czterech miesięcy. Nie był wcześniej znany francuskim służbom wywiadowczym.

