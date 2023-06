Z informacji przekazanych przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną wynika, że jeńcy zostali przekazani na prośbę strony węgierskiej. O udzielenie szczegółowych informacji w tej sprawie zaapelował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Ołeh Nikolenko.

REKLAMA

Zobacz wideo Zalane wioski w Ukrainie po przerwaniu zapory

Wojna w Ukrainie. Do Węgier trafiło 11 ukraińskich jeńców

W porozumieniu dotyczącym przekazania ukraińskich jeńców brali udział przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Stosunków Kościelnych metropolita Antoni z Wołokołamska w obwodzie moskiewskim, metropolita wołokołamski oraz doradca patriarchy Rosji Cyryla Nikołaj Bałaszow.



"8 czerwca 2023 r., z błogosławieństwem Jego Świątobliwości Patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla, za pośrednictwem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, w ramach współpracy międzykościelnej, na prośbę strony węgierskiej, grupa ukraińskich jeńców wojennych pochodzenia zakarpackiego, którzy brali udział w działaniach wojennych, została przeniesiona na Węgry" - przekazała w oświadczeniu rosyjska cerkiew.

Duda i Scholz spotkają się z Macronem. Chodzi o gwarancje dla Ukrainy

Według węgierskich mediów w przekazanie jeńców była zaangażowana Węgierska Maltańska Służba Charytatywna. O przekazaniu jeńców Węgrom nie poinformowano strony ukraińskiej, co nie powinno się odbyć bez ich wiedzy. Wicepremier Węgier Zholt Shemien, który odpowiada za sprawy kościelne w kraju, potwierdził przekazanie 11 jeńców wojennych. - To mój ludzki i patriotyczny obowiązek - powiedział Shemien w rozmowie z węgierską telewizją ATV.

Dramatyczne doniesienia z Chersonia. "Powoli umieramy"

Ukraina zareagowała na przekazanie jeńców z Rosji do Węgier

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Ołeh Nikolenko 9 czerwca przekazał, że "uwolnienie ukraińskich jeńców wojennych to zawsze dobra wiadomość, a Ukraina we współpracy z międzynarodowymi partnerami aktywnie działa, aby sprowadzić wszystkich naszych obrońców do domu".



Zwrócił jednak uwagę, że tym razem "ukraiński rząd nie został poinformowany o odpowiednich negocjacjach pomiędzy stroną węgierską i rosyjską". Ukraina zaapelowała również o udzielenie szczegółowych informacji na ich temat, a także na umożliwienie kontaktu z konsulem Ukrainy, "aby zobaczyć ich stan zdrowia i udzielić im pomocy konsularnej". Na terenie ukraińskiego Zakarpacia mieszka najliczniejsza mniejszość węgierska. Kiedyś była to część Królestwa Węgier.