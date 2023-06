Po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO) Wołodymyr Zełenski ogłosił, że do ataku doszło we wtorek (6 czerwca) o godz. 2:50 (godz.1:50 czasu polskiego - red.). - Rosyjscy terroryści wysadzili od środka hydroelektrownię w Nowej Kachowce. Sprawa nie jest jednak jednoznaczna, a jak pisze w sobotę "The New York Times", ''amerykańscy analitycy wciąż nie wiedzą, kto spowodował zniszczenie tamy, ani jak dokładnie to się stało".

REKLAMA

Zobacz wideo Zalane wioski w Ukrainie po przerwaniu zapory

Zniszczenie tamy na Dnieprze. Rosja głównym podejrzanym, ale brak solidnych dowodów

Gazeta przyznaje, że choć głównym podejrzanym jest Rosja, to nadal nie ma na to "solidnych" dowodów. Jeden z amerykańskich urzędników nie wykluczył w rozmowie z "NYT", że wysoki poziom wody w Zbiorniku Kachowskim i wcześniejsze uszkodzenia zapory mogły przyczynić się do jej zawalenia, lecz to eksplozja - celowa lub przypadkowa - "była prawdopodobną bezpośrednią przyczyną". Podkreślił, że posiadające czujniki podczerwieni satelity szpiegowskie USA ''zarejestrowały ślad cieplny wskazujący na eksplozję". Eksperci inżynierii cytowani przez "NYT" przekazali, że eksplozja z wnętrza struktury była najbardziej prawdopodobnym powodem zniszczenia tamy w nocy z poniedziałku na wtorek.

Ukraińcy: Zniszczenie tamy w Nowej Kachowce nie powstrzyma ukraińskich wojsk

Ukraińcy przekazali, że według ich wstępnych ustaleń zaporę w Nowej Kachowce zniszczyła 205. brygada strzelców zmotoryzowanych rosyjskich sił zbrojnych. Zapewniono jednocześnie, że atak dokonany przez Rosjan nie pokrzyżuje planów ukraińskiemu wojsku. - Dowództwo wojskowe Ukrainy przewidziało z góry możliwe działania armii rosyjskiej i dokonało odpowiednich kalkulacji, dlatego zniszczenie tamy w Nowej Kachowce nie powstrzyma ukraińskich wojsk przed natarciem - powiedział Serhij Najew, dowódca połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wysadzenie zapory w Nowej Kachowce. Opublikowany film wprowadza w błąd

Jak pisaliśmy, Rosjanie twierdzą, że decyzję o wysadzeniu zapory w Nowej Kachowce podjęły władze w Kijowie. - Putin otrzymuje raporty z Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej dotyczące elektrowni i zapory w Nowej Kachowce. Tutaj możemy ogłosić celowy sabotaż ze strony Ukrainy, który może doprowadzić do poważnych konsekwencji dla dziesiątek tysięcy mieszkańców obwodu chersońskiego - stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.