Rosyjski pułk kruszy się przed kontrofensywą? "Zostało ich 43", "Albo dezerterują, albo piją"

Informacje przekazał Atesz, ukraińsko-tatarski ruch oporu działający m.in. na okupowanym przez Rosję Krymie i w Zaporożu. Jak napisali w czwartek na Telegramie, "kruszy się" (rosyjski - red.) 291. pułk strzelców zmotoryzowanych znajdujący się na kierunku melitopolskim we wsi Myrne. "Ze 128 stacjonujących tam żołnierzy zostało tylko 43, pozostali zdezerterowali" - czytamy.

Obwód zaporoski. Atesz: Rosyjscy żołnierze dezerterują albo uciekają w alkohol

Na tym nie koniec kłopotów rosyjskiego pułku, bo jego dowództwo rzekomo "nie radzi sobie również z powszechnym alkoholizmem". "Rosjanie sami wiedzą, że to nie jest ich ziemia i nie chcą jej bronić. Dlatego wypędzimy ich z tej ukraińskiej ziemi!" - skomentowali autorzy kanału Atesz.

Amerykańscy analitycy informują o ukraińskiej kontrofensywie

Eksperci z amerykańskiego think tanku Instytut Badań nad Wojną (ISW) informują, że Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły operacje ofensywne w co najmniej trzech sektorach linii frontu. Według nich Ukraina utworzyła 12 specjalnych brygad do przeprowadzenia kontrnatarcia.

Wywiad Ukrainy o sobowtórach Putina: Słabo zorganizowana inscenizacja

Ukraińskie wojska przeszły od obrony do ofensywy w kierunku Bachmutu i posunęły się wokół miasta na odległość od 200 metrów do prawie dwóch kilometrów. Jeśli chodzi o kierunek zaporoski, w raporcie Instytutu zauważono, że ukraińskie ataki w zachodnim Zaporożu nie odzwierciedlają pełnego zakresu ukraińskich możliwości w obecnej kontrofensywie. ISW sugeruje również, że ukraińska kontrofensywa prawdopodobnie będzie składać się z wielu działań o różnej skali, w tym bardziej lokalnych ataków. Eksperci zauważają, że Ukraina wykorzystała tylko ułamek dużej rezerwy sił, dostępnych do operacji kontrofensywnych.