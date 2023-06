Ukraina planowała atak na Nord Stream? Jest reakcja Zełenskiego. "Ja wydaję rozkazy"

Amerykańska gazeta "The Washington Post" we wtorek poinformowała, że służby wywiadowcze USA i administracja prezydenta Joe Bidena miały wiedzieć o rzekomych planach ukraińskiego wojska ataku na sieć gazociągową Nord Stream. Szczegółowe plany miały zostać zebrane w czerwcu ubiegłego roku, czyli na trzy miesiące przed samym incydentem (przypomnijmy, do eksplozji doszło 26 września 2022). Informacje te dziennik podał, powołując się na tajny raport, który ujawnić miał członek Air National Guard Jack Teixeira.

Atak na Nord Stream. Sensacyjne doniesienia "The Washington Post"

W dokumentach znalazły się m.in. szczegóły dotyczące liczby agentów czy metody ataku. Dziennik donosi też, że według europejskiego wywiadu osoby bezpośrednio zaangażowane w incydent, miały podlegać naczelnemu dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Walerijowi Załużnemu, a wszystko miało odbywać się w taki sposób, by Zełenski o operacji nie wiedział. Jednocześnie dziennik zauważył, że czerwcowe plany różniły się pod pewnymi względami z atakiem, do którego doszło we wrześniu. Szczegółowo o doniesieniach gazety pisaliśmy tutaj:

Ukraińcy mieli plan wysadzenia Nord Stream? Prasa: Strona amerykańska wiedziała

Zełenski komentuje doniesienia "The Washington Post". "Ja wydaję rozkazy"

Początkowo ukraińskie władze nie odpowiedziały na prośbę "The Washington Post" o komentarz. W środę 7 czerwca do doniesień tych odniósł się jednak prezydent Wołodymyr Zełenski. W rozmowie z niemieckimi mediami zapewniał, że Ukraina nie ma nic wspólnego z atakiem na Nord Stream z września ubiegłego oku. - Jestem prezydentem i to ja wydaję rozkazy - powiedział Zełenski cytowany przez "Der Spiegel". Dodał, że Ukraina "nie zrobiła niczego takiego", a on na "sto procent" nie wie o żadnych planach sabotażu na gazociągi. - Jeśli zrobiło to nasze wojsko, pokażcie nam dowód - powiedział. Amerykańskie władze nie odniosły się natomiast do publikacji gazety.