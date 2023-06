Nowe informacje o stanie zdrowia papieża Franciszka. Lekarz opowiedział o przebiegu operacji

W środę papież Franciszek przeszedł laparotomię, trzygodzinną operację jamy brzusznej z powodu bolesnej przepukliny, która powstała po operacji sprzed dwóch lat. Profesor chirurgii Sergio Alfieri, który przeprowadził oba zabiegi, powiedział, że rekonwalescencja w klinice w takich przypadkach trwa od 5 do 8 dni, choć w przypadku 86-letniego papieża może się przedłużyć. Zaznaczył, że ze względu na wiek papieża Franciszka lekarze "podejmą wszelkie środki ostrożności" iw najbliższych dniach zdecydują, jak przeprowadzić jego powrót do zdrowia po operacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Papież Franciszek i całowanie pierścienia

Nieprawdopodobna narracja Moskwy o tamie w Nowej Kachowce

Papież Franciszek po operacji. Watykan wydał komunikat. Lekarz: Żartował. Również ze mnie

"Operacja w pełnym znieczuleniu przebiegła bez żadnych problemów. Papież zniósł ją bardzo dobrze. Kiedy rozmawialiśmy, żartował. Również ze mnie" - mówił profesor Sergio Alfieri. Jak dodał zarówno podczas tego zabiegu, jak i ostatniego, który przeprowadził w 2021 r., nie stwierdził w organizmie papieża innych patologii czy schorzeń. Dodał także, że operacja nie była nagła. "Gdyby to był nagły przypadek, interweniowalibyśmy we wtorek, kiedy [papież - red.] przyszedł do szpitala na zaplanowaną tomografię komputerową" – wyjaśniał, cytowany przez serwis Vatican News. Przypomnijmy, we wtorek Watykan podał, że papież wybrał się do kliniki Gemelli na zaplanowaną wcześniej wizytę kontrolną.

Biuro Prasowe Watykanu poinformowało, że papież czuje się dobrze i dziękuje za liczne wyrazy wsparcia i modlitwy. Matteo Bruni, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, potwierdził wcześniejsze zapowiedzi, że w związku z operacją i rekonwalescencją odwołane zostały wszystkie papieskie audiencje do 18 czerwca.