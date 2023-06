Zobacz wideo Rozszerzenie Rosji o Białoruś? Paweł Kowal: Łukaszenka jest częścią rządu Putina i powinien być za to sądzony

Roman Protasiewicz i Sofia Sapiega zostali oskarżeni o pomoc w organizacji demonstracji antyrządowych po wyborach prezydenckich, uznawanych za sfałszowane, w których zwyciężył Alaksandr Łukaszenka. Parę zatrzymano w maju 2021 roku po wymuszonym lądowaniu w Mińsku samolotu lecącego z Aten do Wilna. Jej partner dziennikarz Roman Protasiewicz został ułaskawiony pod koniec maja 2023 roku. W środę 7 czerwca poinformowano o ułaskawieniu Sapiegi. - Alaksandr Grigorjewicz Łukaszenka podpisał wczoraj ułaskawienie na naszą prośbę. Myślę, że ta decyzja jest ważna również dla ciebie - powiedział w środę Oleg Kozhemyako, gubernator Kraju Nadmorskiego, jednostki administracyjnej Federacji Rosyjskiej, który stał na czele delegacji i obierał dziewczynę spod bramy kolonii karnej.

Białoruś. Sofia Sapiega została ułaskawiona przez Alaksandra Łukaszenkę

- Chciałabym podziękować prezydentowi Alaksandrowi Łukaszence za tę decyzję, która wiele znaczy dla mnie i mojej rodziny, za możliwość powrotu do domu, mojej matce i ojcu, za danie mi drugiej szansy. Niewielu ma taką szansę, ale ja miałam szczęście - powiedziała Sapiega, cytowana przez Beltę. Rosyjski gubernator w odpowiedzi na słowa dziewczyny, życzył jej szczęścia. - Będziesz mogła skupić się na swoim życiu, na rodzinie. Zawsze jest okazja, by naprawić swoje błędy, rozejrzeć się, wyciągnąć wnioski. (...) Nie ma nic lepszego niż bycie wolnym i robienie tego, co się kocha - mówił Kozhemyako.

- Moje najbliższe plany to ułożenie sobie życia na nowo - powiedziała Sapiega w pierwszych minutach po opuszczeniu kolonii karnej. 7 czerwca kobieta została przeniesiona do delegatury rosyjskiego obwodu Primorye, na której czele stoi gubernator Oleg Kozhemyako.

W 2021 roku Białoruski Komitet Śledczy oskarżył Rosjankę Sofię Sapiegę o organizowanie zamieszek. Partnerka opozycyjnego blogera Romana Protasewicza została tak samo jak on zatrzymana po tym, gdy białoruskie służby zmusiły samolot, którym podróżowali, do lądowania w Mińsku. Według "Nowej Gaziety" Sofii przedstawiono dwa zarzuty: organizacji zamieszek, w trakcie których doszło do przemocy oraz organizacji grupowych działań sprzecznych z żądaniami przedstawicieli władzy. W maju 2022 roku białoruski sąd skazał Sofię Sapiegę na sześć lat kolonii karnej.

W sieci pojawiło się oświadczenie Sapiegi, na którym tak jak jej partner, przyznaje się do popełnienia zarzucanych jej czynów. - Nazywam się Sofia Sapiega, jestem obywatelką Rosji, mieszkam w Wilnie. (...) Jestem redaktorką opozycyjnego kanału Czarna Księga Białorusi, w którym publikuję prywatne informacje o pracownikach służb - mówiła na opublikowanym nagraniu. Bliscy blogerki wskazywali wówczas, że zachowuje się ona nienaturalnie i podejrzewają, że została zmuszona do przyznania się do winy.

Roman Protasiewicz zeznawał przeciwko swojej partnerce Sofii Sapiedze?