W środowym komunikacie służb specjalnych czytamy, że szef Urzędu do spraw Cudzoziemców wydał wobec obywatela Rosji Emrana Nawruzbekowa decyzję o odmowie wjazdu do Polski oraz zakazie pobytu w strefie Schengen. Zgodnie z decyzją sądu, mężczyzna do czasu wydalenia był w areszcie dla cudzoziemców. "Emran Nawruzbekow w rozmowach z polskimi instytucjami państwowymi prezentował się jako osoba, która pełniła służbę w kontrwywiadzie FSB w Dagestanie i ma dużą wiedzę dotyczącą działań struktur bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej" - podał Stanisław Żaryn.

Polska wydala obywatela Rosji. "Jego dalsza obecność rodziła zagrożenia dla RP"

Polskie służby specjalne zwróciły uwagę, że "podawane przez Rosjanina informacje były dogłębnie weryfikowane przez właściwe do tego służby RP". Ale wnikliwa i "wielowątkowa analiza wskazała, iż opowieść mężczyzny jest mało wiarygodna". Emran Nawruzbekow podawał dane, które były niespójne, nieprawdziwe lub niemożliwe do zweryfikowania. Obejmowały m.in. informacje o jego biografii, karierze zawodowej oraz szczegóły działań Rosji na Kaukazie.

W konsekwencji polskie służby specjalne oceniły Emrana Nawruzbekowa jako osobę, której intencje oraz zeznania są niewiarygodne i budzą realne wątpliwości dotyczące przyczyny jego obecności w Polsce. Dlatego rekomendowały wydanie wobec mężczyzny decyzji o zobowiązaniu go do opuszczenia terytorium Polski, ponieważ jego dalsza obecność w kraju rodziła zagrożenia. "Opowieści Rosjanina, prezentowane również w czasie kontaktów z mediami, wyglądają jak próba uwiarygodnienia się przed polską stroną. Polskie służby specjalne po długotrwałej analizie i weryfikacji opowieści Emrana Nawruzbekowa rekomendowały wydanie wobec mężczyzny decyzji o zobowiązaniu go do opuszczenia terytorium RP. Jego dalsza obecność w Polsce rodziła zagrożenia dla RP" - podkreślono w oświadczeniu.

