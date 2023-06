Po zniszczeniu tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim doszło do zalania okolicznych terenów. Mieszkańcy ponad 80 miejscowości są ewakuowani m.in. do Mikołajowa, Kijowa czy Odessy.

Wojna w Ukrainie. Mieszkańcy zalanych terenów błagają o pomoc z dachów swoich domów

W sieci opublikowano nagranie z miejscowości Oleszki koło Chersonia. Tamtejsi mieszkańcy zwracali uwagę ukraińskich dronów, aby udzielono im pomocy. "Mieszkańcy lewego brzegu Dniepru byli widziani na dachach swoich domów przez ukraińskich wojskowych" - przekazał portal Nexta TV na Twitterze.

ISW o zniszczeniu zapory: Rosja może zyskać na zalaniu delty Dniepru

"Ukraińscy wojskowi widzieli ich z powietrza, ale nie mogą pomóc, ponieważ okupanci kontrolują to terytorium. Władze okupacyjne nie ewakuują ludzi, ignorują wezwania i nie wpuszczają ochotników na zalany teren" - dodał portal.

Rosyjskie władze mają ignorować prośby mieszkańców, jednak w głoszonej przez siebie propagandzie zapewniają, że oferują pomoc, jednak jest ona odrzucana. Anton Geraszczenko doradca szefa MSW Ukrainy również opublikował nagranie z miejscowości Oleszki. Woda sięga aż do dachów domostw.

Zniszczenie tamy na Dnieprze. Ukraińcy ewakuują się z zalanych terenów

6 czerwca doszło do zniszczenia zapory wodnej na Dnieprze w miejscowości Nowa Kachowka. W najniżej położonych dzielnicach Chersonia woda podnosiła się nawet o kilkanaście centymetrów w ciągu godziny. Ponad 17 tys. osób zostało już ewakuowanych z zagrożonych terenów przez ukraińskie służby. W sieci pojawiają się również nagrania z Chersonia. Większość domów jest zupełnie zalanych.

"Rosyjscy terroryści po raz kolejny udowodnili, że są zagrożeniem dla wszystkiego, co żyje. Zniszczenie jednego z największych zbiorników w Ukrainie jest zupełnie celowe. Przed rosyjską inwazją żyło na tych terenach co najmniej 100 tysięcy osób. Co najmniej dziesiątki tysięcy wciąż tam są" - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 7 czerwca.

Po przerwaniu zapory tysiące Ukraińców straciło dach nad głową

"Setki tysięcy ludzi zostało bez normalnego dostępu do wody pitnej. Nasze służby, każdy, kto może pomóc ludziom, są już zaangażowane. Ale pomóc możemy tylko na terytorium kontrolowanej Ukrainy" - dodał Wołodymyr Zełenski.

"W okupowanej części Rosji okupanci nawet nie próbują pomagać ludziom. To po raz kolejny pokazuje cynizm, w jaki Rosja traktuje ludzi, których ziemie zdobyła i co Rosja faktycznie przynosi Europie i światu" - dodał Zełenski.