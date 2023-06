Rzecznik Watykanu: Jeszcze dziś papież Franciszek przejdzie operację

W środę rano Franciszek odbył audiencję na Placu Świętego Piotra. Następnie udał się do rzymskiego szpitala Gemelli, gdzie - jak poinformował rzecznik Watykanu Matteo Bruni - wczesnym popołudniem Franciszek przejdzie zabieg laparotomii i operację plastyczną ściany brzucha w znieczuleniu ogólnym. Jak dodał, jest to konieczne ze względu na przepuklinę pooperacyjną, która powoduje nawracający i silny ból. Operacja była uzgodniona w ostatnich dniach z zespołem medycznym asystującym Ojcu Świętemu, po zabiegu papież spędzi w szpitalu kilka dni. Jeśli nie wystąpią komplikacje, hospitalizacja powinna potrwać nie więcej niż tydzień.

We wtorek papież trafił do szpitala. Poinformowano wówczas, że jest to związane z badaniami kontrolnymi. Po nich Franciszek wrócił do Domu Świętej Marty. Włoskie media podają jednak, że w czasie tomografii komputerowej zdiagnozowano u 86-letniego duchownego niedrożność jelit.

Watykan. Papież trafił do szpitala w marcu z powodu infekcji dróg oddechowych

W marcu papież Franciszek był hospitalizowany w klinice Gemelli przez kilka dni z powodu infekcji dróg oddechowych i trudności z oddychaniem. Lekarze zalecili wówczas terapię antybiotykową. Franciszek zaczął szybko wracać do zdrowia. Biuro Prasowe Watykanu poinformowało po kilku dniach, że papież wróci do Watykanu przed Wielkanocą, tak też się stało. Po wyjeździe z kliniki w Rzymie samochód z Franciszkiem zatrzymał się za bramą i papież przez kilka minut rozmawiał z dziennikarzami oraz wiernymi. "Wciąż żyję, nie bałem się" - żartował papież.

W sobotę 3 czerwca Watykan zapowiedział wizytę Franciszka w Mongolii. Będzie to pierwsza wizyta papieża w tym kraju. Potrwa ona od 31 sierpnia do 4 września. Franciszka zaprosił prezydent kraju i władze kościelne. W liczącej trzy miliony obywateli Mongolii najwięcej jest wyznawców buddyzmu. Chrześcijanie stanowią zaledwie 2 procent mieszkańców tego państwa. Od rozpoczęcia pontyfikatu w 2013 roku Franciszek odbył 41 zagranicznych podróży i odwiedził około 60 krajów.

